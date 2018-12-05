影》裕隆男籃悼嚴凱泰 明晚戰金酒賽前默哀

裕隆男籃的資深成員對董事長嚴凱泰驟逝感到難以接受。（李弘斌攝）

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中時電子報
／新北報導
裕隆集團董事長嚴凱泰驟逝，讓籃球隊的資深球員感到震驚難過。

裕隆集團董事長嚴凱泰3日病逝，與他有革命情感的裕隆男籃5日上午繼續在新店的球場操兵。曾任執行教練的球隊顧問林正明表示，嚴凱泰就像是籃球隊的爸爸，「給我們一個『家』的感覺。」裕隆也將在6日晚間對金酒的SBL賽前，進行1分鐘默哀儀式悼念嚴凱泰。

裕隆籃球場就在新店家樂福旁，交通、機能都很方便，球場中則掛著裕隆過去在籃壇的冠軍錦標，包括中華職籃（CBA）元年總冠軍錦旗。林正明說，嚴凱泰就是用實際行動在支持籃球隊，包括在這麼方便的市區，興建了球場和球員宿舍。

裕隆男籃5日繼續在新店的球場操兵，球場牆上就掛著歷年獲得的冠軍錦標。（李弘斌攝）

「早年他還會下來跟我們打球，抒發一下壓力，我們也都很高興。」林正明說，嚴凱泰三分球很準，不能隨便放他出手，好勝心也很強，通常以進7球為1局切磋，打個3局左右，「有時候如果沒贏，他都還會一直加下去。」

射手周士淵回憶與嚴凱泰的互動。（李弘斌攝）

當年念三民家商還沒畢業就加入球隊，當了18年裕隆人的周士淵則說，以前收到嚴凱泰關心問候的簡訊，覺得非常不可思議，現在他成了陣中最老的現役球員，「感覺嚴董跟我們像朋友一樣，看到我他就會虧說，這麼老還打得動嗎。」射手呂政儒則補充說：「嚴董講的笑話非常幽默，永遠聽不完。」

林正明說，之前就知道董事長生病，但3周前還有一起吃飯，沒想到走得這麼突然，「聽到消息非常震驚，完全不敢相信。」不過林明正也相信裕隆男籃不會受到影響，因為接棒嚴凱泰的太座陳莉蓮也是籃球員出身，「她更注重球員平常生活起居的細節，他們夫妻倆就像籃球隊的父母，一直都給我們最好的。」

(中時電子報)

裕隆教練邱啟益悼念嚴凱泰，不禁紅了眼眶。（李弘斌攝）
裕隆球場旁邊有獎盃室，也放著嚴凱泰夫妻推動籃球的全版剪報。（李弘斌攝）
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