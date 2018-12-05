外籍移工宿舍安全不合格 監委糾正勞動部

2018年12月05日 12:45 中時 鄭舲

外籍移工人數逐年大量增加，到今年10月底人數已突破70萬人，而就業服務法修正後，外籍移工在台居留時間最長可達12至14年，在台住宿安全與生活照顧更顯重要；然而近來多起外籍移工宿舍大火案件，造成外籍移工客死異鄉悲劇，凸顯移工宿舍安全問題。監察院財政及經濟委員會聯席會議今通過監察委員王幼玲、王美玉調查報告，糾正勞動部、內政部營建署及消防署，並請行政院督促改進。

監委在調查期間，通知當地勞政、消防及建管單位，不預警進行13處(含漁船一處)移工宿舍的查察，發現沒有一家完全合於規定。部分廠住合一的移工宿舍髒亂不堪，而且消防及建築安全堪慮；也有只能居住90人的宿舍擠了133人，移工居住空間窄小如鴿子籠。

監委指出，勞政、消防及建管單位未能掌握廠住合一的移工宿舍，進行風險管理，消防及建管沒有針對移工宿舍專案檢查，沒有建置檢查資料；勞動部未曾因外籍勞工住宿違反建築及消防規定而廢止許可，足見相關機關怠忽職守，導致外籍勞工住在違建或消防建管不合格的宿舍或工廠，釀成災害死傷時有所聞，嚴重違反人權保障及經濟社會文化權利國際公約規定。

王幼玲及王美玉指出，依勞動部統計，我國產業外籍移工在台住宿逾9成為雇主提供，並有超過5成向外籍移工收取膳宿費，雇主本應提供適宜安全的居住環境，部分參與國際供應鏈的廠商能遵守比台灣更高規格的勞工人權規範，但相關主管機關怠於嚴格執法，弱化雇主照顧勞工的法定責任，一再給予限期改善，使課予雇主提供移工安全居住環境的法律要求流於形式，勞動部應持續檢討強化雇主聘僱管理外籍移工的生活照顧責任。

(中時 )