豬年版畫再得獎 林淑芬創意濃濃台灣味

有企業精選吳鴻滄、林淑芬夫婦歷年得獎版畫作品製成客製桌曆，2人也捐出200份義賣要當作樹人國小藝術推廣經費。（莊曜聰攝）

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得獎的豬年版畫。(莊曜聰攝)
吳鴻滄、林淑芬夫妻擅長版畫，得獎作品不少。(莊曜聰)

新泰國小教師林淑芬繼前年以象徵雞為生肖主題的「全家福」年畫後，今年以年畫作品「雀躍亥來」再獲中華民國第34屆版印年畫徵選首獎，也是第三度獲得文化部辦理的版印年畫首獎殊榮，她與夫婿吳鴻滄都是此項競賽常勝軍，有企業蒐羅2人作品製成桌曆，2人決定捐出其中200份義賣，做為樹人國小推廣版畫教育經費。

林淑芬說，這幅「雀躍亥來」版畫中結合台灣特有的山豬、玉山、藍鵲、杜鵑為意象，山豬是特有種，身強體健有韌性，符合在地本土精神，亥就是豬的意思，亥是地支之一，通常當為地支的第12位，每一地支順序對應每一生肖，所以亥與十二生肖的豬搭配。

林淑芬先生是指導樹人國小版畫的吳鴻滄，吳曾經5度獲得版畫年畫首獎殊榮，林則獲得3次，夫婦在版畫上的表現相當優異，也教出許多優秀學生。

在樹人國小劉裕承校長的促成下，高雄培凱有限公司從兩人歷年來創作的版印年畫挑選了15幅精品，集結印製成精美的生肖年畫桌曆，順著月份，依照鼠牛虎兔龍蛇馬羊猴雞狗豬12生肖排序，桌曆內的年畫作充分展現臺灣傳統藝術與文化的精髓。

培凱公司董事長林昭獻為感謝兩位老師提供作品，特地印製了300份桌曆贈送給這兩位藝術創作者，2人也慷慨捐出其中的200份提供出來義賣，所得將全部捐作樹人國小推廣教育的經費。

(中時 )

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