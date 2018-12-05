NBA》妖星阿隆戈登雙十成績單 魔術輕取熱火保東區第七之位

魔術妖星阿隆戈登繳出雙十成績單，幫助球隊在客場輕取熱火。(美聯社)

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中時電子報

魔術今日作客邁阿密，靠著阿隆戈登的雙十成績單，加上第三節的30比12攻勢，最終105比90輕取熱火，12勝戰績保住東區第七之位。

現年24歲的阿隆戈登，2014年選秀首輪第四順位加盟魔術，菜鳥球季就被球隊賦予重任，第二季開始進入先發輪替名單，2016-17嶄露頭角，出賽80場，72場先發，場均12.7分、5.1籃板，上賽季受到傷勢所擾只打了58場比賽，但他的火力不減，場均17.6分、7.9籃板、2.3助攻，所有攻守數據都創下生涯最佳。

本季21場比賽場場先發，11月18日主場大勝尼克，阿隆戈登17投13中，砍進本季新高31分，上周客場與勇士之戰上場22分鐘6投0中創生涯最窘紀錄，今日16投7中，包含三分球3次出手全部破網，20分、13籃板、5助攻。

魔術本季開幕戰就是在主場迎戰熱火，當時104比101險勝，阿隆戈登攻守俱佳，不但砍進26分，抓下16個籃板，最重要的是還飆進4顆三分球，是魔術能夠奪下首勝的頭號功臣。

上半場落後4分的魔術，易籃後突然戰神附身，50比55落後時打出26比7收尾攻勢，帶著14分領先優勢來到決勝節，熱火雖然企圖反撲，但防線上頻頻吃鱉，最終以15分之差敗陣，2連勝止步。

魔術除了阿隆戈登外，武切維奇貢獻19分、10籃板，替補的泰倫斯羅斯也挹注了19分，佛尼爾13分，艾薩克12分，奧古斯丁11分。

(中時電子報)

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