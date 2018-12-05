EJF調查揭露 台5艘漁船每月非法割補上百隻鯊魚海豚

2018年12月05日 13:58 中時 陳建瑜

環境正義基金會（ EJF）今揭露5艘台灣漁船非法行為，包括宰殺保育類海豚作為釣鯊魚的魚餌、非法割鰭棄身、捕捉海龜等殘忍且浪費海洋資源且非法的漁業活動。（EJF提供）

環境正義基金會（ EJF）今揭露5艘台灣漁船非法行為，包括宰殺保育類海豚作為釣鯊魚的魚餌、非法割鰭棄身、捕捉海龜等殘忍且浪費海洋資源且非法的漁業活動。（EJF提供）

環境正義基金會（ EJF）今揭露5艘台灣漁船非法行為，包括宰殺保育類海豚作為釣鯊魚的魚餌、非法割鰭棄身、捕捉海龜等殘忍且浪費海洋資源且非法的漁業活動。（EJF提供）

環境正義基金會（ EJF）今揭露5艘台灣漁船非法行為，包括宰殺保育類海豚作為釣鯊魚的魚餌、非法割鰭棄身、捕捉海龜等殘忍且浪費海洋資源且非法的漁業活動。（EJF提供）

環境正義基金會（EJF）今再度揭露，台灣5艘漁船涉入非法作業，不僅要求漁工割下鯊魚鰭後丟棄，也有用魚叉攻擊在漁船附近的海豚，直到海豚死亡再拉上甲板，據船上描述，每月漁船會殺掉大約100隻海豚。EJF執行長Steve Trent批評，主管機關缺乏嚴密、積極的行動，使非法行為持續發生。

EJF日前揭發台灣漁船外籍漁工遭到剝削案件，漁業署經調查才作出嚴懲。EJF經訪談數名曾在台灣人投資或台灣籍漁船上工作的漁工發現，有5艘漁船涉入非法作業，要求漁工割下鯊魚鰭後丟棄，任其窒息或失血過多死亡，已違反台灣及國際區域漁業組織的規範。

EJF指出，這5艘漁船中也有專門鎖定海豚（鯨豚類在台灣皆屬保育類動物）。有漁工表示，船長要求他們用魚叉攻擊漁船附近的海豚，直到海豚死亡再拉上甲板，若還有生命跡象，則將其電擊死亡。死掉的海豚被用來作為釣鯊魚的魚餌。據受訪漁工表示，每個月漁船會殺掉大約100隻海豚。

根據EJF公布的訪談影片，一名漁工表示，這艘漁船每天都可抓到上百隻鯊魚，包括瀕危鯊魚物種，如丫髻鮫（Smooth Hammerheads）和大眼長尾鯊（Bigeye Thresher sharks），還非法持有和處理幼鯊，將幼鯊作為魚餌繼續捕魚。

不過，在漁業署卸魚檢查不周下，讓非法漁船有機可乘。漁工表示，只要將魚鰭藏在船艙下層，上面用合法漁獲蓋住，就能輕易躲避檢查，並在凌晨卸魚，儘速將非法漁獲賣掉。

另外，有漁工說，他工作的巴拿馬籍權宜船（由台灣人投資經營，但懸掛他國國旗的漁船）也有非法捕殺海龜、海豚的情形。漁船曾捕捉到一隻IUCN（國際自然保護聯盟）認定為接近瀕危的「偽虎鯨」（false killer whale），雖巴拿馬法規要求應釋放，但台灣籍大副卻要求漁工將其宰殺後取出牙齒製作成項鍊。

EJF表示，除非法漁業行為外，在其中4艘漁船上工作的漁工陳述受到不同等級的剝削，包括肢體暴力及薪資苛扣等。

EJF強調，台灣漁船在太平洋、大西洋及印度洋作業，是國際鮪魚市場的主要供應者之一，大量產品輸往日本、歐洲以及美國，此類非法、殘忍的作業方式，經揭露後已引起國際社會及媒體的關注。

EJF呼籲，台灣政府應立即採納「全球漁業透明化」的10項建議，制訂清楚的時程表以及執行計畫，加強漁船監控以及檢查的有效性和強度，才能防止非法漁業及人權剝削。

(中時 )