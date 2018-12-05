男星被叫「鞋頭」月花18萬買鞋 家裡多到放不下！

2018年12月05日 12:29 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

知名潮流運動品牌昨（4）日以穿越1998時空隧道為主題，邀請眾多潮流Icon搶先鑑賞，其中有OG（original）元老級收藏鞋家稱號的「鞋頭」藝人李易，曾自爆自己月花18萬買鞋，買到變潮鞋專家！新生代鮮肉男星陳慕，更是愛蒐集潮鞋，買到台北、高雄家裡都已放不下，兩人昨日在活動上一見面就大談潮鞋蒐集史，相見如故非常投緣。

李易（左）與陳慕（右）因都愛收藏球鞋，有共同興趣而相談甚歡。（圖／經紀人提供）

藝人李易是演藝圈知名的「鞋頭」，經常在社群網站上曬出新鞋戰利品，愛蒐集球鞋的他，曾經自爆自己「一個月買了17、8萬的鞋子。」讓他成為球鞋界的偶像，就連潮牌店都會放上他的照片寫上「李易著用」，一度還成為潮鞋專欄作家。

李易因是潮鞋達人，甚至連潮牌店都會標榜寫上「李易著用」。（圖／品牌提供）

新生代鮮肉藝人陳慕，平常就有收集潮鞋的習慣，曾在受訪時表示自己，家裡的鞋子也一度多到放不下，高雄及台北的家中都有各式球鞋，還為了這些球鞋去買了很多的活動鞋櫃。也因為他有扁平足的關係，收藏還會分成觀賞型與實穿型，甚至也有自己綁鞋帶的特殊方式。

陳慕熱愛收集球鞋到家裡都快擺不下。（圖／經紀人提供）

李易與陳慕兩位男星一見面，就像是「老船長碰上了新船員」，一起分享兩人擁有哪些鞋款、最近準備要收哪些鞋，大談球鞋經立刻拉近彼此距離，也讓出道不久的陳慕因為這項興趣，開啟能和前輩侃侃而談的話題。

(中時電子報)