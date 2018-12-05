提「新三不」是改變？馬英九：不統不獨不武是指自己任內

2018年12月05日 12:31 旺報 潘維庭

前總統馬英九日前因為「新三不」（不排斥統一、不支持台獨、不使用武力），被質疑是否與他任內的「不統、不獨、不武」有改變。馬英九5日在一場演講中回答學生提問時表示，原來的「三不」是指他自己任內；現在講「不排斥統一」與憲法內容相符，且統一沒有時間表，而且要有一定條件。提出後者，也是讓台灣人民有更多主張未來的權利。

前總統馬英九5日上午在東吳大學嚴家淦法學講座談「69年來的兩岸關係：今後何去何從」，回答學生提問時表示，「不排斥統一」的說法他至少講過一年了。他表示，憲法增修條文提到「為因應國家統一前之需要」，意味憲法是把國家統一當做一個目標，但是沒有時間表。

馬英九強調，且依據憲法，若要統一，「程序要民主、方法要和平」，目前雙方都還沒清楚表達，同時，「不要排斥統一的可能性」是順著憲法在講，沒什麼改變。

馬英九比較，提出「不統、不獨、不武」時，是指他任內不會談判統一、不支持台獨、不支持武力；現在講「不排斥統一」，是指有可能會、也不一定會，要看條件和時機。「如果你不是一個和平、民主的，台灣一定不會接受的」，提出這個也是讓台灣人民有更多主張未來的權利。他強調，兩岸關係一直改變，讓台灣老百姓了解這個問題，可以決定自己的命運。

(旺報 )