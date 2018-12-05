提「新三不」是改變？馬英九：不統不獨不武是指自己任內

友善列印
旺報
潘維庭

前總統馬英九日前因為「新三不」（不排斥統一、不支持台獨、不使用武力），被質疑是否與他任內的「不統、不獨、不武」有改變。馬英九5日在一場演講中回答學生提問時表示，原來的「三不」是指他自己任內；現在講「不排斥統一」與憲法內容相符，且統一沒有時間表，而且要有一定條件。提出後者，也是讓台灣人民有更多主張未來的權利。

前總統馬英九5日上午在東吳大學嚴家淦法學講座談「69年來的兩岸關係：今後何去何從」，回答學生提問時表示，「不排斥統一」的說法他至少講過一年了。他表示，憲法增修條文提到「為因應國家統一前之需要」，意味憲法是把國家統一當做一個目標，但是沒有時間表。

馬英九強調，且依據憲法，若要統一，「程序要民主、方法要和平」，目前雙方都還沒清楚表達，同時，「不要排斥統一的可能性」是順著憲法在講，沒什麼改變。

馬英九比較，提出「不統、不獨、不武」時，是指他任內不會談判統一、不支持台獨、不支持武力；現在講「不排斥統一」，是指有可能會、也不一定會，要看條件和時機。「如果你不是一個和平、民主的，台灣一定不會接受的」，提出這個也是讓台灣人民有更多主張未來的權利。他強調，兩岸關係一直改變，讓台灣老百姓了解這個問題，可以決定自己的命運。

(旺報 )

台中農會總幹事期許盧市長做好這… 高市民進黨議員李喬如擬選黨主席…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。