男童留字條要媽媽保重 警方機警找回小孩

2018年12月05日 12:42 中時 呂筱蟬

男童留下媽媽要保重字條離家出走，所幸員警協助將人找回。(警方提供)

一名在桃園市就讀國小的小男童，突然在家留下「媽媽要保重」字條後，人就離家出走，家人著急打該名許姓男童手機，遲遲撥打不通，急得像熱鍋上的螞蟻，只能趕緊跑到派出所請求警方協助。

楊梅警分局楊梅派出所警員林仁厚、郭彥廷接獲報案，因身為人父，同樣也有年紀差不多大的小孩，料想小男童擔心被母親苛責，不敢接電話，便使用自己的手機撥打電話給他。

電話接通後，男童聽聞員警關心後放聲大哭，但他卻不知道自己身在何處，員警於是要男童電話一直保持暢通不要掛，並詳細敘述眼前所看到的景象，請他在原地等警察叔叔過去。費了好一番功夫，終於在車水馬龍的中山北路與三民路口尋獲到徬徨無助的許姓男童。

經了解，男童就讀國小五年級，當天早上因在學校調皮拿美工刀劃書桌被老師責罵，老師當著許童的面打電話要他媽媽嚴加管教，許童擔心獨力扶養3個小孩的媽媽失望難過，便留下字條後離家出走。

幸好在警方協助下，許童平安回是與嬤嬤團聚，警方呼籲，家中如有孩童，須時時刻刻留意孩童去向，避免擅自外出發生危險，平時亦應多關心孩童心理，給予適當的關愛及讚美，是提升親子關係最好的調味劑。

(中時 )