NBA》彈如雨下 爵士20顆三分球轟垮馬刺

2018年12月05日 12:39 中時電子報 黃邱倫

爵士今天火力展示，全場彈如雨下，20顆三分球轟垮來犯「黑衫軍」，最終139比105大勝馬刺，第12勝入帳，可惜在競爭激烈的西區還是只能暫居第11。

For the second time this season, we have 19-made 3s—a franchise record.#TeamIsEverything | #SASatUTA pic.twitter.com/nfuiaMHMb3 — Utah Jazz (@utahjazz) 2018年12月5日

本季西區群雄並起，金塊與快艇殺出重圍，分別以16勝7敗並列領先，雷霆以半場勝差緊追在後，尋求三連霸的勇士在史提芬柯瑞傷癒歸隊後已有起色，目前暫居第四，由詹姆斯領軍的湖人排名第五，灰熊、獨行俠與拓荒者分居六至八。

有趣的是，截至目前為止，上賽季闖進季後賽的8支球隊僅有勇士、雷霆與拓荒者仍在前八席位，火箭、爵士、鵜鶘、馬刺、灰狼等隊如今都在後段班，改由金塊、快艇、湖人、獨行俠和灰熊竄起，讓外界專家跌破眼鏡。

此役爵士全場84投51中，投籃命中率高達60.7%，三分球33投20中，投籃命中率來到恐怖的60.6%，全隊有10名球員留下投進三分球的紀錄，7人得分上雙，上賽季與最佳新秀擦身而過的二年級生米契爾，只打25分鐘，飆進4顆三分球，幾乎是兵不血刃的砍進20分，甫加盟的射手柯佛更是僅上場15分鐘，8投5中、三分球投4中3，貢獻15分。

柯佛賽後受訪時表示，感謝爵士給他機會，他會全力以赴幫助球隊奪取勝利，這場比賽所有隊友都投嗨了，這種感覺真棒。

(中時電子報)