高市民進黨議員李喬如擬選黨主席：讓基層找回民意

2018年12月05日 12:42 中時 林宏聰

高市議員李喬如5日早上在臉書發文，表態有意參選民進黨主席，還要網友按讚假投票。（翻攝自李喬如臉書）

民進黨敗選後，蔡英文辭主席負責，接任人選呼聲最高的新系鄭文燦、正國會林佳龍、英系陳其邁之外，高市資深議員李喬如也在臉書表達有意參選黨主席，要網友按讚假投票，支持者奉勸「主席不好當」，她卻霸氣回應：「心中無私就好當」。她說若當黨主席，首要把失去的民意找回來。

「我參選民進黨主席怎樣？」李喬如不改直率個性，貼文開頭直接了當表態想選黨主席，詢問大家有何看法，還說要以按讚當假投票，請好友們幫她參選黨主席之事分享給全國台灣人知道，看按讚的結果決定是否參選；目前已有300多人按讚。

李喬如向本報表示，她是今天早上在家中修剪樹木時，突然興起參選黨主席的內容，由於沒有假投票機制，因此她沒思考多久就在臉書PO文，將按讚當成民意調查，而且也將訊息LINE給黨團，順便問：「選黨主席要不要交保證金啊？」

李喬如說，過去黨主席都是黨內大老、且多為總統兼任，這次小英辭職，幾個傳言的人選「又在那邊要選不選的」，乾脆讓基層來，她27年議員資歷地氣足，很早就發現民心思變是民進黨慘敗主因，若她當黨主席，首要把失去的民意找回來。

貼文發布後，引發地方政壇討論，支持者也在臉書上留言回覆，有人舉雙手贊成挺她力拚黨主席，大讚「超有魄力」，但也有人直言黨主席不好當，請她慎重考慮，但李喬如立刻回覆：「心中無私就很好當，我沒派系」。

「民進黨本來就是大鳴大放！」民進黨高市議員邱俊憲表示，這次大選民意警訊很清楚，對中央執政確實不滿，不管是李喬如或黨內任何一份子，都有責任出來承擔，只要有人願意參選黨主席，給大家不同的選擇，都樂觀其成。

李喬如1987年即投入民主運動，1994年底選上高雄市議員後，歷經縣市合併已連任6屆，今年在韓流發威下，她仍以1萬9618票再度連任旗津、鼓山、鹽埕選區議員，是綠營目前最資深的議員，為人直爽，黨內支持者習慣暱稱她為「喬如姊姊」。

至於爭議事件部分，李喬如2012年質詢時，曾提出「公務員沒結婚生子考績給丙等」建議，被當時市長陳菊答覆「無法認同」；隔年提案增加捕狗大隊人力，則遭動保團體批評；2014年因被暗指議長選舉跑票，與同黨議員候選人連立堅互告。

(中時 )