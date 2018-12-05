好糗! 男為尋仇逼車又開槍 被逮才知認錯仇家

2018年12月05日 12:45 中時 洪榮志

22歲陳姓男子與人喝酒發生糾紛，日前在台南市南區誤認開車的蔡姓男子就是仇家後，竟逼車開槍示警。事後，警方循線將他與3名共犯逮捕歸案，還起獲1把槍枝、2發子彈，陳某此時才發現找錯對象，後悔不已。全案偵訊後，依槍砲等罪嫌移送台南地檢署辦。

警方調查，11月29日凌晨2時34分左右，蔡姓男子駕車行經台17線南下接近台南市南區清水公園時，突然遭2輛車牌不詳的汽車尾隨逼車挑釁，期間還傳出鞭炮巨響聲，但蔡某不予理會，加速離去。

沒想到，蔡某返家後，赫然發現左前車門有一處凹洞，經開往汽車修配廠檢修，在車門夾層中發現1顆彈頭，立即向警方報案。

管轄的台南市警六分局獲報後，隨即成立專案小組積極偵辦。經調查發現，蔡某生活單純，加上長年在外地工作，與台南無深刻地緣關係，研判開槍犯嫌應該找錯對象。

員警調閱多筆資料分析比對，鎖定4名涉案嫌犯後，4日分持搜索票、拘票兵分多路收網逮人，除將陳某等4人逮捕歸案外，也起獲槍枝1把、子彈2發，至於陳嫌槍枝來源為何，警方正持續向上溯源追查。

偵訊中，陳某表示，他與朋友餐敘時，酒後與另名男子發生糾紛。雖然不知道對方的真實姓名，但他刻意記下對方使用車輛的車型、顏色。29日凌晨，他與朋友相約去看海時，在路上發現被害人使用的車輛與「仇家」相同，認定對方就是仇家，憤而逼車開槍示警，落網後才發現自己找錯對象。

(中時 )