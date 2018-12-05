美商會：美國希望大陸根除導致貿易戰的痼疾

2018年12月05日 12:50 中時 李文輝

代表美國商業的遊說機構美國商會總裁湯瑪斯·多諾霍，華府時間5日在美陸工商領袖和前高官對話活動中表示，盡管美陸貿易糾紛有所緩和，美國希望大陸能夠根除導致貿易戰的痼疾。

美國之音報導，在剛剛過去的周末，美國總統川普和大陸國家主席習近平在布宜諾斯艾利斯的峰會上，同意暫緩加徵關稅，並在接下來的3個月裡，就導致兩國貿易爭端的問題進行談判。4日美國商會總裁多諾霍在該商會總部舉行的第11輪美陸工商領袖和前高官對話開幕致辭時，對美陸首腦同意緩和貿易糾紛、重回談判桌表示歡迎。

多諾霍說：「推延原定於1月1日顯著增加的關稅將使我們的經濟和工人免受進一步的傷害。」

他希望此次他稱之為實際恰好的美中工商界對話能夠抓住這個轉瞬即逝的實際，將美中首腦見積極的交流加以落實。

但是，多諾霍指出，雙方首先必須對長期存在的貿易緊張局面作出實質性的改變。他指出大陸需要努力根除貿易不當行為。

多諾霍說：「補貼、市場准入設限、強迫技術轉讓，以及智慧財產權侵犯，價值在數位貿易上的限制，對全球貿易體系形成束縛，令美國和其他的經濟體蒙受顯著的成本增高。美國希望看到解決這些問題的永久性的方案。」

報導指出，美陸首腦峰會後，世界股市短暫上揚。但是因為雙方並沒有在停止貿易戰方面達成共識，暫緩關稅、重啟談判雖然緩和了一些商業的憂慮，但3個月後兩國貿易爭端能夠在多大程度上得以緩解，反而成為市場面臨的新的不確定前景。

美國之音稱，習川會後，陸美在對會談的詮釋方面表現出的分歧，令此次峰會的傳出的積極資訊具有更多的政治色彩。

美國商會是代表3百個美國商業機構利益的遊說機構。該商會一直批評大陸在貿易上設置障礙，限制美國商業進入大陸市場，以及侵犯美國商業智慧財產權的行為。

(中時 )