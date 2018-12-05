新北市要不要核電？綠委偕議員籲侯友宜表態

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核一廠一號機今除役，但日前以核養綠公投過關，外界關注政府是否要延役核二、三廠，重啟核四。由於新北市擁有三座核電廠，綠委羅致政今偕新北市議員舉行記者會，要求準新北市長侯友宜表態核一、二廠是否要延役，以及是否支持核四廠重啟，呼籲侯在承擔市長責任後，已經沒有迴避重大議題的空間，必須明確交代。

羅致政今偕民進黨新北市議員李坤城、鄭宇恩、黃俊哲、鍾宏仁、廖宜琨、林銘仁等舉行記者會，除了重申尊重公投結果，也不斷要求新北市府對核電議題表態。

羅致政指出，由於新北市政府不發室外乾式貯存場的水土保持執照，燃料棒仍放置在爐心，外界擔憂只是假除役，而國民黨又蠢蠢欲動，有意修法讓核二廠延役；民進黨尊重公投結果，雖然公投廢止2025非核家園條款，但民進黨還是會繼續推動無核家園。

羅致政指出，台灣目前的發電量以火力為最大宗，包括燃氣、燃煤、燃油約佔了九成比例，但公投結果支持逐年降低火力發電，準台中市長盧秀燕曾說「中電不北送」，未來如果新北市缺電如何因應？核電變成最有可能立即取代，這部分衍生核二、三是否延役，以及核四是否重啟等問題，侯友宜需明確表態。

李坤城則說，核一廠1號機今除役，照理說核電除役後燃料棒需往外移，但新北市政府並未做好準備，如果不發給乾式貯存槽執照，燃料棒放在核一廠裡難道會比較安全？

李坤城也說，只要國民黨立委修改《核管法》，不限定5年內提出延役申請，核二廠都有可能延役，要求新北市前後任市長朱立倫、侯友宜對此事表態贊成或反對。

(中時 )

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