專利申請數陸連續7年居世界第一 美國不到一半

2018年12月05日 13:21 中時 李文輝

大陸「參考消息網」今天報導，日媒稱，世界智慧財產權組織（WIPO）發布資料顯示，2017年全球專利申請數量達317萬件，創歷史新高。從受理專利申請的國家和地區來看，大陸申請數達到138萬件，占全球整體4成多，連續7年位居首位。在智慧財產權領域，以大陸為領頭羊，亞洲國家勢頭迅猛。大陸專利申請在電子設備、電腦技術、數位資訊通信領域表現突出。2017年專利申請數量位居第2的是美國（61萬件），還不到大陸的一半。

《日本經濟新聞》網站4日報導，除了金融危機後的2009年外，全球專利申請數量從2003年開始持續增加。關於2017年的申請數量，WIPO以大陸變更統計方法為由並未公布同比增長率，不過表示大陸的「申請數創歷史新高」。由於人工智慧（AI）和自動駕駛等新技術的開發競爭日益激烈，各國的研究人員和企業紛紛加緊申請專利。

報導稱，大陸的專利申請在電子設備、電腦技術、數位資訊通信領域表現突出。以華為和中興為首，大陸高科技企業大幅增加專利申請。

2017年專利申請數量位居第2的是美國（61萬件），還不到大陸的一半。排在第3的是日本（32萬件）、第4位是南韓（20萬件）。在智慧財產權領域，陸日韓3國的存在感突出。

此外，保護產品形狀和設計獨創性的「意匠權（外觀設計專利）」的註冊申請量達124萬件，保護商品和服務名稱等的「商標權」的註冊申請量為1239萬件。

報導稱，WIPO的總幹事法蘭西斯·高銳表示，「智慧財產權的保護需求以超過世界經濟增長率的速度擴大。大陸在本國發展技術創新，成為領頭羊」。

另據共同社日內瓦3日報導，商標權、設計權的申請數也均為大陸居首。報告反映出了大陸將本國的智慧財產權定位為對經濟增長不可或缺，力圖積極保護的實際狀態。大陸不僅在國內，在海外的申請數也增加，2017年達到6萬項。

(中時 )