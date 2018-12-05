安徽省旅發委主任萬以學 出任省委統戰部副部長

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旺報

據中共安徽省委統戰部網站活動消息顯示，原任安徽省旅遊發展委員會主任萬以學，已出任中共安徽省委統戰部副部長，並兼任新設的安徽省政府僑務辦公室主任。其業務將是僑務工作，分管對台政黨及民間社團。

根據安徽省委、省政府《關於省級機構改革的實施意見》，省級機構改革後，省委統戰部統一管理僑務工作，海外社團包括對台灣政黨及民間社團，將省政府外事辦公室（省政府僑務辦公室）的僑務管理職責劃入省委統戰部，對外保留省政府僑務辦公室牌子。

省級機構改革後新成立的安徽省政府僑務辦公室，已在11月30日舉行揭牌儀式。

目前安徽省委統戰部領導名單依次是，省委常委、統戰部長劉莉；省委統戰部常務副部長陳昌虎；統戰部副部長、省工商聯黨組書記、常務副主席繆學剛；統戰部副部長、省僑辦主任萬以學；統戰部副部長、省民委主任（兼宗教局局長）陸友勤；統戰部副部長、省社會主義學院黨組書記、副院長程小俊。

萬以學是安徽無為人，1961年11月生，安徽大學中文系、香港理工大學品質管理專業碩士。

萬以學從政經歷都在安徽省，先後在中共銅陵市委信訪辦公室、共青團銅陵市委、中共銅陵市委辦公室、市外經貿委工作；歷任銅陵市副市長，市行政服務中心管委會主任、銅陵市委常委、市行政服務中心管委會主任。黃山市委常委、市政府常務副市長；淮南市委副書記。安徽省旅遊局局長、黨組書記，安徽省政協人口資源環境委員會副主任。

2017年9月任安徽省旅遊發展委員會主任，安徽省政協人口資源環境委員會副主任。中國共產黨安徽省第十屆委員會委員。

(旺報 )

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