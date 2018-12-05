史無前例！ 美海軍21架戰機將飛越布希葬禮致敬

戰機編隊飛行經常是重大慶典時受人矚目的表演或致敬方式，但一般都是4架、6架或最多9架。美國海軍將在布希的葬禮上以史無前例的21架戰機編隊飛行向他致敬，場面也會是史無前例地壯觀。（圖／美聯社）

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中時電子報
美國前總統布希的海軍生涯

美國海軍將在前總統喬治．布希(George H.W. Bush)的葬禮上以史無前例的21架戰機編隊飛越的方式，向這位前美國海軍飛行員致最高敬意。

據美國海軍協會新聞網(USNI News)報導，預訂於美國中部時間12月6日下午4:15在德克薩斯州大學城的布希總統圖書館與博物館舉行的葬禮上，美國海軍將以有史以來最盛大的21架戰機「缺席隊形」(missing man formation)編隊飛越方式，向這位前美國海軍飛行員致敬。

「缺席隊形」也稱為「失蹤者隊形」或「隕落隊形」，通常用於空軍飛行員葬禮或其他有關人員的紀念儀式中，編隊方式一般以4架戰機分列進行，到達典禮上空時其中一架快速爬升飛離編隊，代表前往天堂，以向去世的飛行員致敬。而為表彰布希總統對美國的功蹟，美國海軍以史無前例21架戰機編隊來表達對他的最高禮讚。

報導說，執行此次編隊飛行任務的30架F / A-18超級大黃蜂隊已經由維吉尼亞州的海洋海軍航空站出發前往德州。海軍航空大西洋司令員羅德．凱利(Roy Kelley )在聲明中指出，被選中參加這個儀式，對於海軍飛行員而言是個最高的榮譽。「他(布希)除了擔任我們的總統，也是我們的弟兄之一，他在第二次世界大戰期間從航空母艦上執行飛行任務，為我們的海軍和國家所做的貢獻值得讚揚。」

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美國海軍大西洋戰機中隊指揮官麥克勞林上尉將駕駛21架戰機編隊飛行的主機，主機上已漆上「喬治．布希」的名字。（圖／美國海軍臉書）

報導說，飛行編隊中有數位己擔任指揮官的資深海軍飛行員參加，大西洋戰機中隊指揮官凱文．麥克勞林上尉(Capt. Kevin McLaughlin)將擔任編隊主機駕駛。編隊主機已經漆上「喬治布什總統」字樣，而在戰機上通常漆有飛行員名字的位置則塗上「芭芭拉，第一夫人」字樣。

2009年1月美國前總統喬治．布希在維吉尼亞州諾福克海軍基地演講，並為海軍一艘新服役的尼米茲級航空母艦命名為「布希號」。（圖／美國國防部）

喬治．布希於11月30日去世，享年94歲。他在日本偷襲珍珠港6個月後入伍，當時年僅18歲，也是歷史上最年輕的海軍飛行員之一。在1944年的一次轟炸任務中遭擊落後被一艘潛艇救起，很快地返回航空母艦繼續執行飛行員任務。此後還完成了58次戰鬥任務，並獲傑出飛行員十字勳章。2009年美國海軍以他的名字為一艘尼米茲級航母命名。

(中時電子報)

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文章來源：Navy Will Perform Unprecedented 21-Fighter Flyover for Bush Funeral

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