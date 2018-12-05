三中交易案開庭 汪海清：馬英九沒有指示我

2018年12月05日 12:55 中時 王己由

國民黨「三中交易案」，台北地方法院今(5)日上午9點半開庭審理，就華夏投資公司和舊中央黨部大樓交易案，傳喚中投公司前總經理汪海清，進行爭點整理。汪海清說舊中央黨部大樓交易和他無關；他是聽命中投董事長指示作業，前總統馬英九當時雖是黨主席，決定重大交易也是事實，但馬不是實質居於董事的地位，對他也沒有作任何指示。

台北地檢署偵辦「三中案」及國民黨舊中央黨部大樓交易等案，7月10日依涉犯背信、證券交易法等罪嫌，起訴時任國民黨主席馬英九與中投公司前董事長張哲琛、中投公司前總經理汪海清等人。起訴犯罪事實區分多個時段，包括2005年12月24日華夏公司股權交易、2006年3月24日舊中央黨部大樓等。

華夏公司股權交易案中，北檢認定馬英九未經提報到國民黨中常會或中投公司、光華公司董事會討論，就指示張哲琛、汪海清將華夏公司股權出售，違反中投、光華公司取得或處分資產處理程序等內部常規規定，使中投、光華等公司受到4億9430萬多元的損害。

本案10月31日首次開庭，傳喚馬英九等6位起訴被告，全部否言犯罪後，承審受命法官林幸怡，居於訴訟經濟，將全案依起訴犯罪事實區分，分別傳喚相關涉案被吿審理，今(5)日上午開庭，僅傳汪海清到庭，就爭執、不爭執事項做整理。

汪海清就國民黨黨產與黨營事業差別向法官細說分明。他說，黨產是行政管理委員會負責，比如舊黨部大樓；黨營事業是中投、光華公司，與一般公司不同，由行管會主委兼任中投、光華公司董事長，他是中投總經理，所以處理的是黨營事業的經營業務，汪的律師解釋，這部分不適用政黨人民團體法第27條第4項，所以華夏公司股權交易不需經國民黨中常會決議，也不需經公開招標，可由董事會事後追認，也無須在議價前出具相關鑑價報告。

汪海清還說，黨營事業的重大財產處分要不要送黨主席批示，不是中投、光華公司可決定的，是由行管會主委決定，且不是每一個交易案都會送給黨主席核定。從接任總經理的那一天開始，他的認知就是要包裹出售華夏公司股權，從來沒有在2005年12月24日之前聽說要分開處理，「我只是中投公司總經理，聽命董事長指示作業，馬主席沒有指示我」。

汪海清的律師說明，中投、光華公司為公開發行公司，但不適用證交法，起訴書中記載汪海清為行管會義務副主委處理黨產，但這個副主委對黨產事宜並無職權。

(中時 )