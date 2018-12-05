「九二共識」再引熱議 馬英九提六大澄清反擊綠營

2018年12月05日 13:19 旺報 潘維庭

最近「九二共識」因為韓國瑜當選高雄市長，以及多位藍營縣市長當選而再引發話題。前總統馬英九5日在一場講座上對「九二共識」有六大澄清，包含台灣主動、蘇起命名、遵守不變、正確解讀、並非「一國兩制」、「一中各表」不會亂表。

前總統馬英九5日上午在東吳大學嚴家淦法學講座談「69年來的兩岸關係：今後何去何從」時指出，「九二共識」是1992年11月在李登輝總統主導下，由我方海基會率先提出，並經陸方海協會表示「充分尊重與接受」，並非由陸方提出、強迫我方接受。

另外，馬英九表示，「九二共識」一詞是時任陸委會主委蘇起於2000年提出並正式使用，以指稱1992年兩會達成的共識，「九二共識」不是蘇起「捏造」。

馬英九強調，「九二共識」是兩岸雙方奠定的共同政治基礎，是「兩岸共識」，不是國民黨與共產黨達成的「國共共識」，對兩岸當局有拘束力，不能由單方輕言變更。

馬英九也回應綠營人士論述，強調「親中愛台」無法取代「九二共識」，因為兩岸關係並非兩國關係，不應稱大陸為中國，不管是「親中」、「和中」、「友中」、「知中」都有「一中一台」的意涵．反映使用者「不親、不和、不友、不知」。

馬英九更強調，「九二共識」不是「一國兩制」，我方從未接受一國兩制。「一國兩制」是1984年大陸單方對於兩岸統一後的安排；「九二共識」則是1992年兩岸雙方就統一前的安排所達成的共識。

他也指出，「一中各表」不會亂表，不會亂表到「兩個中國」、「一中一台」或「台灣獨立」，因為這是中華民國憲法不容許的。

(旺報 )