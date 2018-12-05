3強瞄準花蓮縣議長寶座 藍營：黨團會議決定

2018年12月05日 13:25 中時 范振和

花蓮縣正副議長提名作業將採黨團共識決，因而涉及黨章36條的「排黑條款」不再適用。（范振和攝）

花蓮縣議員張正治（右二）有意問鼎議長寶座，率先贊同黨內開放採用的黨團共識決。（范振和攝）

花蓮縣議員謝國榮（左一）爭取議長寶座，來勢洶洶。（范振和攝）

花蓮縣副議長張峻（右）力爭此次議長寶座，實力不錯。（范振和攝）

花蓮5合1大選告一段落後，正副議長之爭頓成焦點。國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏與黨中央協商後，決定本月11日交由黨團會議決定，由勝出者代表國民黨參選下屆正副議長。

此次連任成功的議員張正治、謝國榮、張峻實力伯仲，三足鼎立，誰能成為議會龍頭，地方各界高度關切。鄒永宏指出，4日由國民黨祕書長曾永權主持的約詢會議，各縣市黨部主委、黨部書記長或團黨書記長紛紛到場參與。

黨中央認為，花蓮有意爭取議長寶座的都是自己人，傾向黨內開放的態度，鄒永宏也持同樣看法，交由黨團會議決定，誰最高票即代表黨參選，這樣最公平、公開了。

鄒永宏指出，縣議員黨團會議將採假投票方式決定人選，除了18位黨籍議員外，另包括無黨籍當選人鄭寶秀、賴國祥、蔡伊靜、高小成、蔡啟塔等5人，這些人仍具有國民黨籍身分，因而，縣議員33人中，黨團成員就占了23人。

國民黨花蓮縣黨部4日即告知有意參選正副議長人士，除了張正治、張峻、謝國榮外，新科議員潘月霞、黃馨、吳建志等人也躍躍欲試，假投票決定人選時，是否採記名或不記名方式，鄒永宏表示，尊重黨團成員意見。一旦勝出代表參選，如有人不服而違紀參選，一定開除黨籍。

鄒永宏強調，既然要透過黨團假投票模式，彼此不傷和氣，那麼日前黨中央下達的「直轄縣市暨縣市議會議長副議長提名作業規定」就不適用了，其中涉及「排黑條款」的部分，也就跟著取消，如有後遺症，黨中央答應願負起全責。

張正治得知黨部決定透過黨團會議取得共識的作法後，率先贊同表示，有意更上一層樓為民舌喉，是好事一樁，大家都是同黨好友，沒必要因選舉，搞得氣氛肅殺，他希望這是一場君子之爭，快樂出帆、圓融收場。

(中時 )