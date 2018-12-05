3強瞄準花蓮縣議長寶座 藍營：黨團會議決定

國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏出示黨中央最近下達的正副議長提名作業規定，強調已不適用。（范振和攝）

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花蓮縣正副議長提名作業將採黨團共識決，因而涉及黨章36條的「排黑條款」不再適用。（范振和攝）
花蓮縣議員張正治（右二）有意問鼎議長寶座，率先贊同黨內開放採用的黨團共識決。（范振和攝）
花蓮縣議員謝國榮（左一）爭取議長寶座，來勢洶洶。（范振和攝）
花蓮縣副議長張峻（右）力爭此次議長寶座，實力不錯。（范振和攝）

花蓮5合1大選告一段落後，正副議長之爭頓成焦點。國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏與黨中央協商後，決定本月11日交由黨團會議決定，由勝出者代表國民黨參選下屆正副議長。

此次連任成功的議員張正治、謝國榮、張峻實力伯仲，三足鼎立，誰能成為議會龍頭，地方各界高度關切。鄒永宏指出，4日由國民黨祕書長曾永權主持的約詢會議，各縣市黨部主委、黨部書記長或團黨書記長紛紛到場參與。

黨中央認為，花蓮有意爭取議長寶座的都是自己人，傾向黨內開放的態度，鄒永宏也持同樣看法，交由黨團會議決定，誰最高票即代表黨參選，這樣最公平、公開了。

鄒永宏指出，縣議員黨團會議將採假投票方式決定人選，除了18位黨籍議員外，另包括無黨籍當選人鄭寶秀、賴國祥、蔡伊靜、高小成、蔡啟塔等5人，這些人仍具有國民黨籍身分，因而，縣議員33人中，黨團成員就占了23人。

國民黨花蓮縣黨部4日即告知有意參選正副議長人士，除了張正治、張峻、謝國榮外，新科議員潘月霞、黃馨、吳建志等人也躍躍欲試，假投票決定人選時，是否採記名或不記名方式，鄒永宏表示，尊重黨團成員意見。一旦勝出代表參選，如有人不服而違紀參選，一定開除黨籍。

鄒永宏強調，既然要透過黨團假投票模式，彼此不傷和氣，那麼日前黨中央下達的「直轄縣市暨縣市議會議長副議長提名作業規定」就不適用了，其中涉及「排黑條款」的部分，也就跟著取消，如有後遺症，黨中央答應願負起全責。

張正治得知黨部決定透過黨團會議取得共識的作法後，率先贊同表示，有意更上一層樓為民舌喉，是好事一樁，大家都是同黨好友，沒必要因選舉，搞得氣氛肅殺，他希望這是一場君子之爭，快樂出帆、圓融收場。

(中時 )

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