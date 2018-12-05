施政不得人心 陳吉仲只承認產銷調節一項要檢討

2018年12月05日 13:43 中時 游昇俯

九合一大選結果出爐，許多民進黨執政農業縣市一夕翻盤，外界檢討農業施政不得民心是主要原因。農委會代理主委陳吉仲今（5）日承認，產銷調節政策確實要檢討，「但不管怎麼做都有人講」，未來農委會應做到將資訊透明公開、事前做好產銷調節及保障農民收入不低於成本三個基本目標，讓農業施政具體反應到農民身上。

陳吉仲今日出席「第27屆優秀農業人員頒獎典禮」他表示，選後農委會向行政院提出的檢討報告，包括政策方向有沒有問題、農業施政是否到位，以及如何回應不實消息三個部分；檢討結果，農業政策「大方向都OK」，只有產銷調節政策要檢討。

然而，農委會詢問了農民、農民團體及會內所有一級主管，卻有兩種不同的聲音，一種認為政府應護盤，積極介入市場活動，讓價格維持一定水準，農民收益才能增加；另一種聲音卻認為，若政府都進場護盤，農民將不必負任何生產風險，應讓市場供需自由調整。

陳吉仲指出，不管政府怎麼做都會有人講，農委會目前要做到三個基本目標，包括將資訊透明公開，讓農民知道國內、外產銷數量；再來，萬一豐收、生產過剩，應適時出手做好事前調節；最後，最基本的責任是確保農民收入不能低於成本，至少讓農民「小賺」。

陳吉仲解釋，所謂「出手」，就是透過通路調節，將過剩產量從源頭拉去加工或出口外銷，過剩農產品只要不在國內就不會影響價格。

針對今年高麗菜盛產，地方農會咸認「耕鋤」應是較有效的調節措施，但農委會至今沒有動作，他則說，同樣是補助，農委會傾向補助加工、出口，讓農產品多一層使用，而不是直接耕鋤作肥。

陳吉仲並表示，今年開辦農民職業災害保險，116萬農民只有7萬多人加保，農委會雖說一張身分證就可以加保，實際上許多地方農會因規模小，資訊系統無法連到農保系統，使得農民還要申請戶籍謄本、土地謄本，繞一大圈才能加保，施政沒有具體反應到農民身上，就是政策沒到位，農委會都應加以檢討。

(中時 )