影》曾莞婷求救工作多腦力差 阿達秒虧「別愛錢就好了」

2018年12月05日 13:16 中時電子報 蔡曉婷

由Lulu、阿達所主持的益智節目《燃燒吧！大腦君》16日起每週日晚間9點將在中天綜合台CH36播出，今(5日)舉行記者會，稍早製作單位請到曾國城、阿Ken、納豆、陳漢典等人錄製求救VCR，「本土劇女神」曾莞婷也現身，稱工作觸角延伸太多，腦力不夠用，被阿達、Lulu秒虧是在炫耀，吐槽說：「不要這麼愛錢就好了」。

Lulu、阿達稍早出席新節目記者會，曾莞婷也現身宣傳VCR，抱怨說自己現在如今要拍戲，但又要兼顧賣衣服與保養品老闆娘的身分，直說腦力越來越不夠用，常忘東忘西，期待透過兩人主持的新節目增加腦力，Lulu、阿達看完後則說，雖感謝許多明星好友的力挺，但聽完大家的煩惱後直呼根本是實質在炫耀，笑說：「其實他們的問題都很簡單解決，不要這麼愛錢就好了」。

Lulu、阿達在記者會上也笑說，兩人現在的相處是「遵循古法」，除了像牛郎織女一樣一周因為錄節目見一次面，節目型態也是「男主外，女主內」，由阿達到戶外去找尋適合的來賓，Lulu則在棚內。受訪時Lulu坦言到年底前工作很多，打趣回應自己是「CP值高」，特別感謝廠商愛戴，自己不怕時間不夠用，常利用每場轉換的時間背一些資料，把功課做好。

(中時電子報)