家長拍手叫好！基中推「手機保險櫃」學生成績突飛猛進

2018年12月05日 13:37 中時 張穎齊

國立基隆高中推出「手機保險箱」，在上課時間，將學生的手機統一送入學務處保險箱保管，放學發回，學生的成績也因此進步。（國立基隆高中提供）

國立基隆高中推出「手機保險箱」，在上課時間，將學生的手機統一送入學務處保險箱保管，放學發回，學生的成績也因此進步。（國立基隆高中提供）

現代科技發達，學生「人手一機」，師長擔憂會影響學習專注力，國立基隆高中對此祭出「手機保險箱」，在上課時間，要求學生將手機送交到學務處的保管櫃，放學才發回，經試辦後，學生的成績果然突飛猛進，家長也因此拍手叫好。

基隆高中表示，學校從這學期起，全校學生上課時間手機放入「手機保險箱」上鎖保管，送交學務處手機保管櫃中統一保管，放學發回，學生大約1週就適應上課「無機在身」，科任老師發現學生注意聽他們上課的比率大增，小考成績也比以前進步。

校方說，基中推出「手機保險箱」，新生訓練從高一試辦，一開學即全校全面實施，各班都有一個透明的「手機保險箱」，每天上午7時50分前各班收齊手機，將保管箱上鎖，統一放在學務處。

校方說明，為了消除學生的「怕手機弄丟」、「無法上網查資料」、「家長無法聯絡學生」等疑慮，校方在學務處設置專放手機保管箱之置物櫃，並上鎖統一保管，另設專線供家長打來聯絡事情，學生要打電話或找家長，也可找導師協助，讓學生3天後就沒有「異」見。

校長張智惟表示，先前每班大約都有1、2個學生有手機成癮症，上課就低頭在滑手機，幾乎手機不離手，因此思考很久才決定製作透明手機保險箱，讓學生看得見手機。

張智惟指出，推行手機保險箱後，上課拚命滑手機的學生，大概1週就習慣無手機，一般學生則3天就很習慣，而實施3週後，各科老師反映，學生專心看老師，聽老師在講什麼的人變多，且很多學生小考成績都有進步。

「真的是學校的德政！」基隆的林姓媽媽指出，手機的氾濫已影響學生的學習環境，學校推動這項政策，是非常好的事，孩子的功課也有好好寫，成績也有進步，這對家長來說，非常欣慰。

(中時 )