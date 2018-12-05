真好康？印飆風採購案未定 法先送幻象2000示好

雖然印度內部對於採購飆風戰機仍有爭議，但法國為了展現法印兩國友好，將於下月免費贈送印度兩架幻象2000戰鬥機。圖為印度現有的幻象2000。（資料照片／印度空軍）

友善列印
中時電子報

正當印度仍對法國飆風戰鬥機採購案爭論之際，法國為了展現法印兩國友好，決定先「送好康」，將於下月免費贈送印度兩架幻象2000戰鬥機，但能否降低印度內部反對採購飆風戰機的聲浪，仍是未知數。

法國為了展現法印兩國友好，將於下月免費贈送印度兩架幻象2000戰鬥機。

根據印度媒體timesnownews報導，印度空軍將派人在明年1月初前往法國，檢查法國政府所贈送幻象2000（Mirage-2000）戰鬥機的品質，如果一切順利，印度空軍幻象2000戰鬥機的機隊，將從現有的48架增加至50架。

但報導指出，由於達梭公司（Dassault）已經停產幻象2000戰鬥機，且隨著法國零組件逐漸消耗殆盡，目前印度空軍僅能用「拆東牆補西牆」的方式對幻象2000戰機進行維修，使法國的「贈品」雖然能暫時補充空中戰力，最終恐也難逃被拆解的命運。

先前印度與法國在2016年9月簽署合約，以近6000億盧比（新台幣近3000億元）採購36架法國飆風（Rafale）戰機，首批飆風戰機將在2019-2022年間交付印度空軍。但印度國會質疑政府採購戰機計畫價格過高，不但違反軍售程序，而且沒有技術轉讓。

雖然媒體一度報導印度將於明年9月接收首架飆風戰機，但今年9月印度總理莫迪（Narendra Modi）被爆要求法國與印度億萬富豪安巴尼（Anil Ambani）名下企業「信實工業集團」（Reliance Group）合作，被反對黨認定有「圖定特定廠商」之嫌，也讓莫迪陷入國內政治風暴，現今印度是否能採購飆風戰機，仍有變數。

(中時電子報)

文章來源：Amid Rafale controversy, Indian Air Force team heads to France to inspect Paris' 'gift'

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