台大風險中心調查 2成民眾反對漲電價

台大風險社會與政策研究中心公布調查結果，有2成民眾拒絕電價調漲，4成多誤以為核能是主要電力來源。（廖德修攝）

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九合一選舉中有3個公投案與能源有關，通過後也將影響能源轉型進程。台大風險社會與政策研究中心今（5）日公布民調結果，發現雖有82％的受訪者關心能源政策，但僅32％了解燃煤是主要發電方式，卻有44％誤以為核能是最大電力來源。該中心主任周桂田指出，這代表政府在制定能源政策時並未與民間充分溝通，導致信任度偏低，也反映在公投結果。

台大國發所副授張國暉表示，從調查中發現，針對政府目前訂出的政策目標，即2025年再生能源將達到20％的目標，仍有57％受訪者不清楚。這也顯示民眾對於能源的認知不正確，也不了解政府能源轉型的路徑與目標。

與能源有關的就是油價和電價，張國暉說，有2成受訪者堅拒調漲，尤其中高年齡者。即使為了非核家園的目標，48％的民眾可接受電價調漲，但以每度2.7至3.0元為上限，仍低於台電與台大風險中心估算的每度3.0至3.5元；顯然電價仍是多數民眾最關心的課題。

核電方面，為了保護環境與降低核災風險，願意支付較高電價支持再生能源，以代替核能的受訪者比例是60％左右，比2015年調查時的85％顯著降低，這應是受到空汙及擔心缺電所致。

這次公投結果亦頗具矛盾性，民眾因拒絕空汙，要求每年下降1％火力發電；也支持廢除2025年非核家園年限，繼續使用核電，同時又拒絕日本核災地區食品進口。

事實上，公投往往未經充分討論，結果卻會推翻現行政策。台大風險與政策中心建議，能源轉型需要積極透明的資訊流通和社會對話，更需充分的損益分析。政府應提出更清晰的能源轉型路徑，與社會對話，才能增進大眾的信任度。尤其面臨國內外減碳與空汙的挑戰，應設法趕上全球低碳與綠色經濟的潮流。

此外，天泰能源董事長陳坤宏則分享在中南裝設太陽能板的經驗，他認為對改善偏鄉地區民眾的生活幫助很大，因為太陽能板的租金往往佔家庭收入的3分之1。

(中時 )

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