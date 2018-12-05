兩岸創新電子大賽　二信高中勇抱亞軍

二信高中參加首屆海峽兩岸產業核心素養大賽成績出色。（張穎齊攝）

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二信高中赴廣州參加2018海峽兩岸產業核心技能素養（創新電子）大賽，榮獲「電子組件拆焊高階技術競賽」2等獎、3等獎及「輪型機器人創新3VS3踢足球競賽銀牌、銅牌，抱回團體組亞軍的殊榮，參賽獲獎師生合計19位，充分發揮教師社群協同教學與學生合作學習的團隊精神，消息傳回學校，全校師生都引以為榮，同時激勵其他同學更強烈的學習動機與參賽意願。

二信高中電機科專業教師組織「程式控制教師專業發展社群」，參與教師除了該校電機科專業教師還有資處科專業教師，平日利用社群時間進行教學經驗分享及共課、備課，漸漸形成一股共同指導學生參加國內外競賽的團隊默契，因此在這次「2018海峽兩岸產業核心技能素養（創新電子）大賽」中大獲全勝，成為賽場的矚目焦點。

這次獲得「電子組件拆焊高階技術競賽」2等獎及3等獎的團隊包括潘靖方、黃威愷、徐翊捷、吳顏劭品、黃立凱五位學生及李詩源、劉兆祥、潘宜鴻、陳紀昌四位指導教師，另外「輪型機器人創新3VS3３踢足球競賽」銀牌有張來喜、黃威愷、白誠毅三位學生及指導吳世強老師 ，銅牌則有詹易恩、林耀永、徐翊捷、潘靖方、翁嘉鴻、徐得祐等六位學生加上劉兆祥、陳紀昌兩位指導老師，他們發揮平日教學效益，展現教學成果，在團隊競賽中抱回好成績，為校爭光。

二信高中表示，培養學生「自發」、「互動」、「共好」的學習素養，激發其「自主行動力」是目前教育發展的目標，該校利用「研創」、「產創」兩項教學主軸，引發學生將平日所學的專業技能用在創意、創思與創新，不僅在國際發明展、國際太陽能模型車及德國紅點設計競賽已有亮眼的成績，最近在程式設計等產業技能競賽也連續獲獎，充分展現平日教學專業社群的合作教學及學生自主學習的成果。

(中時 )

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