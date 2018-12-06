巨人養蜥蜴 沒跟上班竟拒食生氣

2018年12月06日 07:13 中時 沈揮勝

林育翰豢養5年的鬆獅蜥，喜歡跟隨他上班，假如哪天不方便沒帶牠去，牠會拒食鬧脾氣。（沈揮勝攝）

林育翰養寵物蜥蜴，與友人分享心得與喜悅。（沈揮勝攝）

林育翰的鬆獅蜥「老皮（右，土黃色調者）」體長48公分；最近添了同伴「姆姆」是隻南美蜥，體長約60公分。（沈揮勝攝）

身高2公尺的南投縣鹿谷鄉青年林育翰，5年前因受喜愛爬蟲類動物的姊夫影響，買1隻鬆獅蜥飼養。牠的習性溫馴，但因長相奇特，曾經有幾次把來訪親友嚇得哇哇叫。這隻寵物蜥蜴，喜歡跟隨飼主上班，有時不方便沒讓牠去，下班回家再見面，竟會拒食鬧脾氣。

林育翰的爸爸林福南身高152公分、媽媽陳疏156公分，生養出如此巨大兒子，曾轟動一時；原來「大翰仔」的外公身高185公分，是典型的隔代遺傳。林家門高5台尺8寸（175.7公分），打從小學六年級開始，門斗就開始與他的額頭過不去、「結下深仇」。

林福南對兒子豢養「神似恐龍的蜥蜴」，心中有好奇，但因恐懼感不敢碰觸。不過每次觀察訪客乍見蜥蜴的瞬間反應，倒是覺得有趣。似乎女性比較容易被驚嚇，有些男性會想抱牠，但牠會認人，不給生人抱。

至於小孩，可能因好奇，有的會捏牠，給牠留下不愉快經驗，想抱牠？抵死不從！

林福南說，這隻鬆獅蜥，林育翰管牠叫「老皮」，除常陪伴上班，全家出遊時也常帶牠放封；有次在嘉義觸口，遊客好奇想摸牠，牠緊張、拒絕、躲藏；最讓人難忘的是剛買來養、體型比手指頭大不了多少的時候，在新北淡水1處公園，被誤認為是塑膠玩具恐龍。

林育翰表示，養了5年多，老皮已經很熟悉居家周邊環境，幫牠洗澡洗一半去接電話，時間若太久牠等不耐煩會自己回到籠裡；有次深夜翹家，翌日天亮發現牠已自行返家趴在門外；牠吃麵包蟲與蔬菜，愛乾淨不亂大便，算是很容易照顧的寵物。

林育翰在1個月前，幫朋友收容1隻名字叫「姆姆」的南美蜥蜴。他將老皮與姆姆養在一起，剛開始幾天會互相發怒、作勢威嚇，不過1個多禮拜後已能和睦相處，互為作伴。

(中時 )