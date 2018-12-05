20歲甜美女星宣布轉大人 完成「大人的任務」

2018年12月05日 14:00 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

新生代女星邱偲琹，近期完成「大人的任務」考到駕照，她Po出與駕訓班教練的合照，以及拿到駕照的照片，成功達標的好心情全寫在臉上。朋友和粉絲都紛紛留言恭喜，甚至有人俏皮回應：「邱捏（台語）邱偲琹！」

邱偲琹開心宣布考上汽車駕照，希望不要當馬路三寶。（圖／翻攝自邱偲琹臉書）

邱偲琹近期除了打工充實自己，也開始為下個作品做準備。面對時間的壓縮，她必須擠出時間、每天早起去上駕訓班，邱偲琹大喊：「每天必須一早起床真的很煎熬阿！尤其我上駕訓班的時候天氣比較濕冷，真的好適合睡懶覺！」但隨後她也認真表示：「不過這是我給20歲的自己設下的目標之一，我必須做到。」

邱偲琹也開心與監考教練合照。（圖／翻攝自邱偲琹臉書）

提到考試最難的部分，她激動的說：「監考教練好嚴格！」過程中，只要車速稍快或稍慢，監考教練就會嚴厲的提醒，這樣的小動作讓邱偲琹緊張到狂飆汗外、方向燈還打錯，直接被扣分，她苦笑：「那一刻我心在淌血。」但她也認為，有這麼認真的監考官是好事，嚴格把關才能讓駕駛人安全上路。這樣的想法被朋友們吐槽：「如果妳沒考過就不是這樣想了吧！」

積極準備下一部作品的她，希望將來可以演出壞女人的角色。（圖／翻攝自邱偲琹臉書）

拿到駕照後的邱偲琹坦言，自己迫不及待想趕快找機會上路。「汽車駕照就是我的一份成年禮，不管是心境上的感受、還是工作上，因為有了它也代表我在戲劇的角色上可以更無受限、嘗試更多突破。」提到有了駕照之後會不會想挑戰帥氣女車手的角色，她笑說，「還沒想過，目前的短期目標是不要當馬路三寶就好！」

(中時電子報)