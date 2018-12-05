工作量日益增加 北市試行增設第二派出所副所長

2018年12月05日 17:28 中時 謝明俊

台北市警政將出現新變革，為因應複雜轄區派出所日益增加的工作量，台北市警局將對警勤區超過４０人以上，或是工作繁重的派出所，增設第二副所長一職，來分擔原有所長、副所長的工作負荷，市警局目前選定３１個繁重派出所試行，並自明年元旦起開始。

目前市警局選定試行增設第二副所長的分局中，以大安分局數量最多，以現有警勤區數量而言，大安分局就有敦南所、和平所、新生所、瑞安所、安和所等５個派出所，都是超過４０名警勤區的繁重派出所，其它像是前總統馬英九宅邸所在地的文山二分局興隆所、治安環境複雜的中山分局中一、中二派出所，以及萬華分局桂林、漢中派出所，都因轄區治安狀況複雜繁重，都成為試行增設第二副所長的重點派出所。

台北市警局是因應首都治安狀況需要，以及日益繁重的派出所的工作量，認為有必要在繁重派出所，增設第二副所長，來分擔所長、副所長的平日工作負荷，以及派出所輪值勤務等，經過市警局提出需求評估報告，送交台北市政府核准後，本月初，已發文至各各有增設第二副所長的分局，展開人選提報推薦作業。

第二副所長人選資格，是由分局長及各派出所所長開會討論評選，基本原則是以巡佐以上人員為主，工作表現優秀，處事積極認真者為優先，分局決定推薦人選後，送至市警局核定後發布派令，第二副所長比照副所長，一樣可領領導加給，職務代理是所長第二職務代理人。

目前，獲指定增加第二副所長的分局，都在積極進行人選推薦評定作業，待整人事評比作業完成，市警局將定於明年元旦起正式試行，並將視試行成效，決定是否全面推行。

(中時 )