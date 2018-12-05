只為酒後洩憤 男踹死女友1歲半女兒遭起訴

2018年12月05日 14:24 中時 林欣儀

台中一吳姓男子與女友吵架，喝酒後竟對女友1歲半女兒打踹洩憤，後女嬰因肝臟、胰臟破裂送醫不治，檢今依傷害致死罪起訴吳男。(翻攝網路)

台中一吳姓男子與女友吵架，喝酒後竟對女友1歲半女兒打踹洩憤，後女嬰因肝臟、胰臟破裂送醫不治，檢今依傷害致死罪起訴吳男。(翻攝網路)

臺中市吳姓男子因與王姓同居女友吵架，且認為王女過於疼愛她與前夫所生、年僅1歲6個月大的潘姓女童，今年9月間，竟將怒氣發洩在小孩身上，不但掌摑潘童導致她跌倒，接著又用腳大力踹女童，導致孩子肝臟、胰臟破裂，送醫不治。臺中檢方偵查終結，依傷害致死罪起訴吳男。

起訴指出，今年9月29日晚間，吳男（27歲）因經濟、教養女童等問題與王女爭吵，之後獨自在客廳喝酒，見王女轉身到洗衣間晾衣服，且潘童緊緊跟在王女身後，竟將門關起來、不讓女童跟著母親，接著命令女童罰站。

潘姓女童嚇得大哭，卻遭吳男衝上前打了2巴掌、跌倒在地，吳男接著要轉身離開，未料，女童扶著牆壁站起身後，又拉住吳男右腳，吳男竟大力踢踹女童腹部，之後吳無視女童再度扶著牆壁起身與哭泣，獨自返回客廳繼續喝酒。

直到女童無力跪倒地上、且哭聲停止後，吳男才將孩子抱到沙發，而王女直到夜間要泡牛奶餵小孩、赫然發現女兒全身癱軟且雙拳緊握，趕忙將小孩送醫急救，但女童肝臟、胰臟破裂，傷勢嚴重，搶救後仍不治。而王女還對醫院謊稱小孩是跳舞摔傷。

檢方認為，吳男用腳踹年僅1歲半的孩子，應可預知可能對孩子造成極大傷害，依傷害致死罪起訴吳男。

(中時 )