20歲氣質女星拿到這個「成年禮」

開心拿到駕照。（周子娛樂提供）

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與教練合照。（周子娛樂提供）

演藝圈新生代女演員邱偲琹，近期完成「大人的任務」、考到駕照啦！邱偲琹日前Po出與駕訓班教練的合照，以及拿到駕照的照片，成功達標的好心情全寫在臉上。朋友和粉絲紛紛留言恭喜，甚至有人俏皮回：「邱餒(台語)邱偲琹！」

邱偲琹近期除了打工、也開始為下個作品做準備。面對時間的壓縮，她必須擠出時間、每天早起去上駕訓班，邱偲琹大喊：「每天必須一早起床真的很煎熬阿！尤其我上駕訓班的時候天氣比較濕冷，真的好適合睡懶覺！」也認真表示：「不過這是我給20歲的自己設下的目標之一，我必須做到。」

提到考試最難的部分，她激動的說：「監考教練好嚴格！」過程中，只要車速稍快或稍慢，監考教練就會嚴厲提醒，這樣的小動作讓邱偲琹緊張到狂飆汗外、方向燈還打錯，直接被扣分，苦笑：「那一刻我心在淌血。」但也認為，有這麼認真的監考官是好事，嚴格把關才能讓駕駛人安全上路。這樣的想法被朋友們吐槽：「如果妳沒考過就不是這樣想了吧！」

拿到駕照後的邱偲琹坦言，迫不及待想趕快找機會上路。「汽車駕照就是我的一份成年禮，不管是心境上的感受、還是工作上，因為有了它也代表我在戲劇的角色上可以更無受限、嘗試更多突破。」有了駕照之後會不會想挑戰帥氣女車手的角色，她笑說，「還沒想過，目前短期目標是不要當馬路三寶」。

(中時 )

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