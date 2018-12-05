韓國瑜當選 扁：不北漂 要享愛情摩天輪情趣

2018年12月05日 14:17 中時 曾薏蘋

前總統陳水扁在高雄市長九合一選舉前在臉書說，韓國瑜當選，他要北漂；陳水扁今透過影片表示，他不打算北漂，還要享受愛情摩天輪的情趣、也要等待到旗津賭場試試手氣。

此外，韓國瑜邀請陳水扁參加就職典禮，也說扁年紀大了不要生氣。扁說知道政黨政治，勝者為王，敗者為寇，他的年紀和韓國瑜也沒有差幾歲，他不是生氣，是「驚惶」

陳水扁選前表示，國民黨高雄市長候選人韓國瑜當選，他要北漂；韓國瑜當選後，媒體請他的兒子、新科高雄市議員陳致中詢問扁何時北漂？陳水扁今天在臉書以影片回應了。

扁說，他還不打算北漂，因為還沒有準備好，還想享受愛情摩天輪的情趣，也要等待到旗津賭場試試手氣。他並呼籲韓國瑜把「全台首富」的指標說清楚，是市民平均薪資所得第一、或者每人可支配所得第一？

陳水扁表示，選舉時支票可以隨便開，但選後大家會檢驗當選人的政見是否能兌現、不是隨便說說，他當過台北市長，知道那些能做、那些不能做。

陳水扁強調，他對愛情摩天輪、旗津設賭場都有期待，何況是市民朋友；韓國瑜要讓高雄成為台灣首富，大家就等等看。他表示，選舉支票開最多的是前總統馬英九，馬在2008年電視辯論時提出「633」的目標，並說如果此目標沒有達成，薪水要捐一半，但「633」已跳票，馬也卸任，也「皮皮」，薪水沒有捐一半，又能拿馬怎樣？

陳水扁盼韓國瑜說的都是真的，但何謂「全台首富」？是每一位高雄市民平均薪資所得全台最高？或每人平均可支配所得是全台最高？根據政府統計，去年全國各縣市每人平均薪資所得，高雄市排名全國第10，平均支配所得是全國第9，如何從第10、第9變為全台首富，希望韓12月25日就職之後向市民說明。

陳水扁接著批評所謂太平島挖石油、離島建設條例不適用旗津，也對愛情摩天輪能否兌現沒有信心。

對於韓國瑜邀請陳水扁參加就職典禮，也說扁年紀大了不要生氣。扁說，他知道政黨政治，勝者為王，敗者為寇，他的年紀和韓國瑜也沒有差幾歲，他不是生氣，是「驚惶」，因他沒有忘記20多年前韓國瑜在立法院從背後打他、致使他住院之事，他可以原諒，可是那種驚惶至今還在，現在韓是市長，如果他每天去運動，會不會有人認為市長以前可以打他、市民為何不可，並從他背後打他？

扁說，如果他去參加韓國瑜就職典禮，現場那麼多人，韓能保護他嗎？他盼韓國瑜能讓他排除當年的驚惶、恐懼。

(中時 )