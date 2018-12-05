小英剩下任期如何施政？苦苓幫想妙招 網友大喊同意！

2018年12月05日 14:18 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

總統蔡英文上任後推動很多改革，卻導致民調急速下降。她日前重申改革方向沒有錯，但推動改革時，沒有給予受影響人足夠的撫慰，在往進步價值前進時，沒注意社會大眾有未跟上。對此，名嘴苦苓建議蔡乾脆把還沒有完成的改革通通完成，等待歷史評價，「看人民會終於幡然悔悟、回頭重新支持民進黨還是把民進黨埋葬在歷史的灰燼中」。網友則回應表示「讚！不能同意您更多」、「很棒的建議，我也是這樣期待」。

民進黨在九合一選舉慘敗，總統蔡英文旋即宣布請辭黨主席負責。她28日在中常會前表示，「我忽略了總統應該成為這個國家的主要溝通者」，蔡英文強調，改革沒有錯，但在推動改革的同時，沒有給予受影響的人足夠的撫慰；在往進步價值前進的時候，沒有注意到社會大眾有沒有跟上；在追求經濟、能源、空污轉型的時候，對於跟不上轉型速度的弱勢者，沒有提供足夠的關懷和協助。她說面為這些挫敗，做為執政團隊的領導者，「我要負起責任，也一定會深切反省」。

對此，苦苓在臉書指出，既然小英總統堅持「改革的方向沒有錯」、「只是人民跟不上」，那就乾脆下定決心，在剩下來的兩年內把還沒有完成的改革，例如勞工年金、司法改革、同婚立法、非核家園、轉型正義等，通通強力完成，然後宣布不再競選連任，完成自己的「階段性使命」，等待歷史的評價，看人民會終於幡然悔悟、回頭重新支持民進黨，還是把民進黨埋葬在歷史的灰燼中。

苦苓說不管怎麼樣，蔡英文都會得到她應有的歷史定位，比起現在的困獸猶鬥、垂死掙扎，應該是好得多了。

(中時電子報)