交大電子停招　110學年度成立大電機系

2018年12月05日 14:21 旺報 李侑珊

少子化海嘯來襲，交通大學電子工程學系學士班和電機資訊學士班將於108學年度停招，交大透過聲明稿澄清，將於110學年與電機系整合成為「大電機系」，將成為國內規模最大的電機系。

交大表示，「大電機系」擁有130名專任及12名兼任教師，每年招收甲組1班及乙組5班的學生共241人，甲組採英語教學國際學程，並提供出國交換獎學金。而「大電機系」系為概念名稱，整合後正式名稱為電機工程學系

交大也強調，未來的菁英培訓計畫將以電機學院為核心，輔以全校性資源共享的「跨域學程」以及「創新創業工坊」，依高科技產業趨勢全面推動「做中學」的多元模組課程。

交大電機學院唐震寰院長表示，全球大學競爭激烈，須快速整合規劃、開設未來新興科技課程，例如物聯網、智能機器人及人工智慧等。而全盤規劃新興跨課程，如何適當地納入研究科技項目，應由學院統籌與系所共同執行，讓學院成為課程設計的主體。而院做為校與系所之間的橋梁角色，讓師生有共識，學院實體化才能順利推動與落實，透過彼此尊重、協調，創造雙贏局面。

因應人工智慧等未來科技需要跨域整合，大學傳統分系已跟不上瞬息萬變的科技領域。交大電機學院打破過去注重單一學科的型態，朝向整合性的系統規劃；例如物聯網牽涉雲端運算、大數據、晶片、通信、感測技術，課程規劃須培養學生跨領域學習的能力，並以「大電機系」的角度進行系所課程整合，規劃十二大特色領域學程，包括人工智慧、機器人、晶片設計、通訊科學、資訊通訊、無線科技、半導體元件、超大型積體電路設計、電力電子、系統控制、生醫工程與多媒體訊號處理。

交大表示，目前師資招聘由系所發起及提出，交由校長主持的校徵聘委員會進行審查，共同討論各人選對學校短中長期之發展與影響。學院與系所共同合作，將有更多籌碼參與全球搶人大作戰，有效提升研究與教學品質，爭取優秀學生，讓「開創」與「守成」共創雙贏。

交大電機系陳科宏主任表示，電子系長期深耕於晶片設計與半導體製程，若與電機系的軟、硬體整合，未來發展將更為全面，從最小元件到產品整體系統，大電機系都能涵蓋。且整合後之十二個電機資訊相關學程，供大一、大二學生探索，專業養成教育的廣度及深度將大幅提昇。

此外，交大電機學院今年初審核通過加入美國國家工程院的全球工程領袖培育計畫(GCSP-Grand Challenges Scholars Program)，成為台灣第一所、亞洲第六所(另有新加坡大學、香港城市大學、北京大學、北京航天航空大學、馬來西亞泰萊大學)參與大學。

交大指出，這項計畫始於2009年，培育學生具備五項能力：人才、跨領域、創業、跨文化、社會意識，以迎接永續、健康、安全及生活樂趣等四個面向與十四個挑戰(讓太陽能便宜、提供核融合能源、發展碳匯方法、管理氮循環、提供乾淨水管道、強化健康訊息學、製藥工程學、預防核子恐懼、網路安全、改善城市結構、腦之逆向工程、增進虛擬實境、加強個人學習、科學發現工具之開發。目前交大電機學院致力將此概念推廣並設計至課程中，讓教學廣度得以與全球知名電機學院並駕齊驅。

(旺報 )