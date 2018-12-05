重申反對中電北送 盧秀燕：北部不要空汙難道中部要？

2018年12月05日 14:32 中時 李怡萱

準台中市長盧秀燕。（李依璇攝）

當選台中市長的盧秀燕今日北上接受東森新聞雲專訪直播，結束後接受媒體聯訪，盧秀燕表示，反對中電北送的態度不變。她指出，若北部沒有電廠，當然願意資源共享，但北部花了這麼多錢蓋電廠，卻不去使用，甚至將還沒開始使用的核四廠關門大吉，以此要求台中發電北送，這樣對中部民眾並不公平。她質疑，民進黨施政不平等，卻要台中人承受苦果，「台北人不想要空汙，難道台中人就想要嗎？」

盧秀燕日前接受本報專訪時，提出4大要求，「停止中電北送、不改善空汙停（撤）發機組執照、反空汙公投、向台電求償」。媒體今再次詢問，若深澳電場不蓋，核一廠也陸續除役，北部恐陷入無電可用的窘境。盧秀燕聞言臉色凝重，「我再次強調，北部不是沒電廠，這樣對中南部民眾不公平」。

「民進黨有能源的意識形態，反對某一種能源，偏好某一種能源！」盧秀燕質疑，民進黨容許北部有電廠不發電，卻不容許中部的電廠不製造空汙，難道台北人不要空汙，中部人就想要嗎？

盧秀燕認為，民進黨造成台灣電力不足、電價上漲、空汙問題，建議民進黨放棄能源的意識形態，「回歸台電的專業，尊重他們原先的規劃，尊重他們的能力，不要下指導棋，也不要扭曲台灣的能源政策」。

她指出，政府每天調整能源政策，甚至人民還需要公投，才能告訴政府人民要什麼東西，照理來說，「政府應該要幫忙解決問題，怎麼會動用到公投才知道怎麼走，這不是人民之福！」

(中時 )