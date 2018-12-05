出征盧森堡廚藝賽 弘光勇獲5金3銀8銅

弘光學生江東諺首次挑戰義大利麵雕刻，製作「魚躍龍門」作品奪冠。（陳淑娥攝）

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弘光學生張弼以芋頭雕刻「決戰」，描述美杜莎與羅馬戰士打戰故事摘金。（陳淑娥攝）
弘光科大師生及校友在盧森堡國際廚藝賽大放異彩，勇奪5金3銀8銅。（陳淑娥攝）

弘光科大餐旅師生參加盧森堡世界盃國際廚藝競賽，勇獲5金3銀8銅佳績，拿下金牌的大四學生張弼，3年來不斷參加賽事，在精雕細琢下近視暴增500度；江東諺則以0.1公分寬天使麵，組合雕出生動的「魚躍龍門」，同樣鍍金。

今年逾70國超過2000名選手角逐，餐旅系副教授許凱敦參加香料組雕刻比賽，另位帶隊實習餐廳主廚林士育為義大利麵組，以義大麵雕刻「鳳籠來儀」，兩人分別勇奪金牌。

過去以蔬果雕刻為主的江東諺，為了突破自我改做義大利麵雕刻，5月才「從頭開始學」，他用20公斤義大利麵，製作高90公分、寬45公分「魚躍龍門」，與林士育「鳳籠來儀」形成龍鳳配，驚豔全場。

張弼一口氣參加靜態蔬果雕刻芋頭、靜態蔬果雕刻水果、動態蔬果雕刻3項比賽，以芋頭雕刻「決戰」描述美杜莎與羅馬戰士打戰的故事摘金，他說，想要不斷挑戰自我，大二起每年參加一場國際賽，共獲4面金牌，也讓200多度的近視，暴增到700多度。

校友洪權宏在4年前參賽奪金，今年再戰，以芋頭雕刻孫悟空拿下金牌，更獲得98分全場最高分。同樣參加芋頭雕刻大四生郭典昀，以「狂犇」摘銀，大三許晏榕以「奪」雕刻老鷹抓蛇得銅，大三葉承儒以「躍」雕刻獅子抓羚羊獲銅。

另外，校友葉國楨以米製作古代禮服、製作藝術麵包，分別獲得銀牌、銅牌。

(中時 )

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