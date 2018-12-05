出席保發論壇 施俊吉：脫稿演出會新聞爆炸

2018年12月05日 14:49 中時 張理國

行政院副院長施俊吉今天出席「2019年經濟與保險發展論壇」時表示，他是第三度出席這系列開幕活動，第一次出席活動時人還在證交所任職，當時他脫稿演出，結果人還沒回到證交所已經「新聞爆炸」，所以他有經驗不要脫稿，乖乖朗讀就好。

施俊吉是在2016年底在「經濟與保險發展論壇」演講時，脫稿提及證所稅是造成台股量縮的元凶，並指責前任財政部長劉憶如，引起劉憶如不滿。施俊吉重提舊事，顯然印象深刻。

施俊吉在致詞時表示，兩年來我國保險業蓬勃發展，截至今(107)年9月底，國內保險業資產總額為26.6兆元，較105年底增加4兆元，且去(106)年我國保險整體保費收入占GDP比率20.5%，世界排名第1，成長驚人，盼保險從業人員百尺竿頭再進一步，繼續努力。

施俊吉並指出，今年6月行政院通過「金融發展行動方案」，訂定明確的目標及策略，打造台灣成為具前瞻性及國際競爭力的金融市場，希望藉著發揮金融力量，支持產業發展，帶動整體經濟創新及轉型。

施俊吉說，其中有關保險業的具體作法，包括：引導保險資金投入實體產業，建置數位化保險基礎建設，推動保險科技、建構新一代保險監理制度，皆為未來發展基礎，政府將帶頭推動，並凝聚民間力量，共同努力。

此外，施俊吉也表示，保險業提供個人及企業風險管理工具，對於健全市場運作及帶動經濟發展，不可或缺，政府將持續強化金融體質，積極協助開拓更多金融商機，為金融產業、投資大眾及台灣社會，創造更高價值，形成正向經濟循環。

(中時 )