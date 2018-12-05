迎接2019第一道曙光 觀光局推三大幸福活動

2018年12月05日 14:52 中時 李宜秦

觀光局推出三大迎曙光活動。（圖為阿里山曙光／觀光局提供）

觀光局推出三大迎曙光活動。（圖為三仙台曙光／觀光局提供）

2017已至尾聲，三周後將迎來元旦假期，觀光局與林務局、氣象局與各大風景管理處等合作，在元旦跨年結束後，推出多樣迎接曙光的活動，包括東北角福隆海水浴場舉辦「曙光祈福活動」、台東三仙台邀請藝人王宏恩表演，及阿里山日出音樂會等，民眾可儘早規劃行程，在新的一年迎接第一道曙光。

觀光局表示，全台各地推出多項跨年與迎接曙光的活動，北部民眾在101欣賞完跨年煙火後，可搭乘火車前往東北角的福隆海水浴場，參加觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處聯合福容大飯店主辦的「曙光祈福活動」，不只從凌晨4點半起有多組團體的精彩表演，還可欣賞光雕展演，周邊也安排熱食攤，最後還有靈鷲山無生道場法師帶領進行平安禪與擊鐘祈福儀式。

而台東三仙台是本島第一道曙光灑落地點，東部海岸國家風景區管理處特別邀請藝人王宏恩與在地表演團體，自凌晨4點起將有一系列表演，現場還有按讚送摸彩券的活動，憑發票也可兌換限量曙光明信片，寫完後可投信至太平洋首座無人島郵筒。另活動結束後，觀光局也邀請遊客一起動手淨灘做環保。

中南部的民眾則可至阿里山參加「2019阿里山日出印象音樂會」，在2405公尺高海拔的對高岳觀景台上欣賞藝人蘇米恩、高慧君與樂興之時管弦樂團的演出，另外也邀請在地專業音樂團隊，自12月29日起在阿里山森林遊樂園區演出3天，嘉義市天文協會也將於早上在小笠原觀景台上解說天文現象。

另外，元旦當日台北福隆、台東三仙台與嘉義阿里山將進行連線對話，在三處參與活動的民眾可一起看曙光、許願。相關活動內容、交通資訊與氣象資料皆可參考台灣觀光資訊網、中央氣象局與相關國家風景區管理處網站。

(中時 )