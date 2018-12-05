被台灣同事檢舉 網紅空姐遭卡達航空開除

網紅尖如在IG上分享她在機艙內拍的拍片，證實她已被卡達航空終止合約。翻攝尖如IG

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中時電子報

網紅「尖如」昨晚在IG上分享一張在機艙內拍的照片，宣布她因遭討厭她的台灣人學姊檢舉，被卡達航空開除。消息一出，網友紛加油相挺，也有人氣的說，「台灣人竟然弄台灣人」、「為何人心那麼險惡」。

政大阿語系畢業的尖如，長相甜美，她於去年考上卡達航空空服員後，在部落格上分享應考秘笈外，也經常在IG上張貼周遊各國的美照，吸引許多年輕美眉追蹤，她也因此接業配在IG上分享保養品、美妝。她IG追蹤人數達10萬7千多人。

尖如今年11月直播後，表示以後不會再有卡達的生活分享了，讓網友懷疑她是否遭到開除，她昨晚在IG上張貼了一張照片，是過去從不敢發表的機艙內照片，為她上班首飛，同時證實自己已被卡達航空開除了。

尖如表示，2017年剛進卡達時，公司給的訊息是只要穿著制服時是體面的照片，就可以在社群媒體發照片，但2018年中換了一位主管，開始嚴格控管社群媒體，所以她就不發制服照，也把以前穿制服的照片隱藏起來，但是以前就有一位很討厭她的台灣人學姊，蒐集她從進卡達到現在，所有跟制服相關的所有照片交給公司，由於新上任的部長及卡達航空保守風氣，不能接受員工如此，提前終止她的合約。

消息一出，網友紛留言力挺，為她加油，並說，「做自己就好」、「一定有更好的路等妳」有的網友說，「台灣人竟然弄台灣人」、「為何人心那麼險惡」也有網友酸說，「當年風光PO班表、PO制服照，還在限時動態罵其他資深組員，結果不到一年就被開除，囂張不了多久踢到鐵板了吧！」、「過去靠卡達拿到不少業配，現在貼文只剩業配也沒什麼好看了」。

(中時電子報)

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