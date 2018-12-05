椎間盤突出認非職業病 清潔員赴勞動部抗議

2018年12月05日 15:21 中時 王思慧

桃園的清潔隊員莊志鴻在三年前的9月間，於工作中發生嚴重的椎間盤突出，但雇主清潔稽查大隊卻堅稱椎間盤突出並非職業疾病，勞動部的職業疾病鑑定委員會經過兩輪討論，在今年6月也鑑定莊非屬職業疾病，導致莊員失去勞基法職災身分的保護，更遭到解雇。今（5）多個勞動團體約30人陪莊到勞動部抗議，勞動部回應，本月21日將召開訴願審議委員會討論此案。

桃園環保局工會今到勞動部門口抗議「職病鑑定有疏失，勞動部重啟調查」，桃園清潔隊員莊志鴻出面表示，在2015年9月間工作中發生椎間盤突出，經台大醫院及桃園市政府勞動局認定為職業疾病，是長期清運垃圾所致，可以申請傷病假及給付，但雇主清潔稽查大隊卻認定不是職業疾病，引發爭議。

莊志鴻說，後來由勞動部職業疾病鑑定委員會重新判定，但鑑定委員會卻有2個疑點，就是僅相信資方提出的年資資料，也拒絕考量他擔任駕駛時的腰椎負荷狀況。且鑑定委員會委託的長庚醫院羅錦泉醫師率領的調查團隊，明知資方及勞方提出的年資差了1年以上，卻無視工會要求，還是認定非職業疾病。

莊志鴻認為，根據勞動部勞工安全衛生所，在2007年製作的學術報告，清潔隊員擔任駕駛時，因車輛震動，對腰椎會有負荷，委員會卻在年資中刪去擔任駕駛的期間。因不服鑑定委員會的鑑定結果，在今年7月向勞動部提出訴願，至今卻沒有結果，甚至莊已遭到解僱，希望勞動部可以重新鑑定，並讓工會陪同陳述意見。

勞動部回應，已受理莊志鴻的訴願申請，目前依照訴願法定程序辦理中，預計12月把此案送交審議委員會，屆時將請當事人陳述意見。

(中時 )