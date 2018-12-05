因涉貪接受司法調查的厄瓜多副總統宣布辭職

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中時
鍾玉玨

因涉貪正在接受司法調查的厄瓜多副總統維庫納 （Maria Vicuna） 4日宣布辭去副總統職務。

維庫納在遞交的辭呈中表示，這是經過深思熟慮後作出的決定。她強調厄瓜多需要政局穩定才能繼續發展，「希望莫雷諾總統找到更合適的人選承擔副總統的重任」。

維庫納說，從擔任副總統這一職務伊始，她就一直遭受誹謗攻擊和政治抹黑。她今後將以一名普通公民而非副總統的身份維護自己的聲譽和正當權益。

厄瓜多總統莫雷諾3日宣布停止維庫納的副總統職務，以便後者不受干擾地應對司法對其數年前擔任國會議員期間收賄的調查，同時宣布這一職務暫由總統府秘書長布里歐內斯（Jose Augusto Briones）代理。

維庫納在擔任國民大會議員期間的一位助理披露，他在2011-2013擔任維庫納助理期間，被迫按月繳納一定費用作為組織經費才能「保住職位」，但這筆錢都進入了維庫納的個人賬戶。厄瓜多最高檢察院已對維庫納展開司法調查。維庫納稱，對她的指控是政治陰謀和政治抹黑。

維庫納今年1月6日在厄瓜多國民大會（議會）選舉中當選副總統。

根據厄瓜多法律，副總統辭職尚需經過國民大會批准。批准後，總統應向國民大會推薦三名副總統候選人，由國民大會表決，得票高者當選。

維庫納也是莫雷諾去年上台後，第二位去職的副總統。

(中時 )

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