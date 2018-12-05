超常見的植物竟有毒! 她發文警告兒童小心別碰

2018年12月05日 15:09 中時電子報 柯毓庭

一名媽媽在臉書發文表示，女兒近日皮膚冒起大片紅點，看了3間診所卻被找不出病因，擦藥治療後仍不見起色，直到又到第四間診所問診，才被診斷出病因，原來是因為孩子摸了帶有毒性的常見植物數珠珊瑚後，手再放到嘴巴，才會引發紅疹。

數珠珊瑚雖然常見且顏色鮮艷美麗，但含有弱毒性，如果孩童觸碰果實後又把手放進嘴巴，可能會引起紅疹。(圖/民眾提供)

這名媽媽在臉書社團《爆料公社》上轉貼文章表示，她的小孩近日背部皮膚突然冒起一顆顆紅點，帶到附近診所檢查後醫師不敢斷定病因，３天後孩子雖無其它異狀，但小紅點卻擴散至手腳，讓媽媽嚇得趕緊帶她去另間診所。

原ＰＯ表示，在換了共４間診所，分別被誤診為水痘、濕疹、蕁麻疹後，女兒的病因才被確認是誤食有毒的數株珊瑚所引起。原ＰＯ說，因為門口種植了幾株數株珊瑚，鮮豔紅色讓女兒好奇將果實一顆顆拔下玩弄後，又把手放到嘴巴裡，才會誤食毒素。

據了解，數株珊瑚的果實雖然是鳥類冬季的最愛，但是帶有微毒，更是常見植物，因此發文一出立即引起許多家長的熱議，有人表示「這種植物還蠻常見的」、「真的要注意，別亂摘外面的花草」，也有人提醒原ＰＯ外面的有毒植物不少，應該要再更注意孩子的狀況，別讓她亂碰路邊的花草。

(中時電子報)