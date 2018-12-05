阿扁想坐愛情摩天輪？韓國瑜：第一輛車廂邀他和王世堅共乘

高雄市長當選人韓國瑜(左)、前總總陳水扁(右)。(圖/合成圖，本報資料照)

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中時電子報
李俊毅/綜合報導、中時
當年民進黨立委陳水扁(圖右)被時任立委的韓國瑜(圖左一)打了一拳, 住進台大醫院急診，吳淑珍在床側探視。韓國瑜回憶說，衝突導火線是因為阿扁說了有辱榮民的一句話。（圖／本報資料照片）

韓國瑜就職典禮貴賓名單研擬中，預計邀請1千位貴賓，外傳前總統陳水扁也受邀，準新聞局長王淺秋表示，韓國瑜對於是否邀約阿扁的態度是「會歡迎」但尚未邀請。

九合一大選落幕，韓國瑜擊敗對手順利當選高雄市長，選前前總統陳水扁在臉書發文表示，若是韓國瑜當選高雄市長，是逼他再次北漂嗎？扁今天改口表示，自己目前不打算北漂，他要享受愛情摩天輪，韓國瑜當選後也大氣表示，歡迎任何人參加就職典禮，對於陳水扁是否參加就職典禮一事，韓國瑜發言人王淺秋今回應「絕對歡迎」。

準高雄市新聞局長王淺秋表示，就職典禮貴賓名單仍在研擬中，尚未定案，一張請柬都未寄送。而韓國瑜與陳水扁是昔日立法老同事，他（阿扁）願意來參加絕對歡迎。除韓營幕僚研擬名單外，高市府各局處也協助處理並提出建議名單，一切都未定案。

王淺秋也說，陳前總統擔任過國家元首、也曾經是高雄市民、韓國瑜立法院的老同事,他願意來參加就職典禮絕對歡迎。至於維安問題不必擔心，如陳前總統真的願意參加，會加派警力處理。。王淺秋也說，將來如果真的評估完成建造了愛情摩天輪，第一輛車廂一定邀請陳水扁前總統和王世堅議員一起搭乘。

此外，對於兩岸企業家峰會移師高雄，韓國瑜團隊表達熱烈歡迎。針對館長意見，他們尊重，沒有評論。

陳水扁今(5日)在臉書PO出自拍影片，表示自己目前不打算北漂，因他不但要享受愛情摩天輪的情趣，也在等待到旗津賭場試試手氣。他並呼籲韓把「全台首富」的指標說清楚，扁指出，據政府統計，去年全國各縣市人平均薪資所得，高雄排全國第10，平均支配所得全國第9，韓國瑜說的是市民平均薪資所得第1、或者每人可支配所得第1？

對於韓國瑜邀請陳水扁參加就職典禮，也說扁年紀大了不要生氣。扁說，他知道政黨政治，勝者為王，敗者為寇，他的年紀和韓國瑜也沒有差幾歲，他不是生氣，是「驚惶」，因「他沒有忘記20多年前韓國瑜在立法院從背後打他、致使他住院之事」，他可以原諒，可是那種驚惶至今還在，現在韓是市長，如果他每天去運動，會不會有人認為市長以前可以打他、市民為何不可，並從他背後打他？扁說，如果他去參加韓國瑜就職典禮，現場那麼多人，韓能保護他嗎？他盼韓國瑜能讓他排除當年的驚惶、恐懼。

(中時電子報)

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