吳敦義稱總統初選明年5月才提名 藍委籲：應給充足時間準備

2018年12月05日 15:04 中時 楊佳穎

國民黨在今年九合一選舉大勝，緊接而來的就是2020總統立委大選；對於黨內總統初選提名時程，黨主席吳敦義日前受訪稱「目前還沒決定，可能是明年5、6月間的事情」。藍委林奕華則呼籲，在黨內提名後，應適當給予候選人能在全台灣走透透、發表對國家藍圖的時間；國民黨團書記長曾銘宗也說，這還沒正式定案，相信屆時一定會考慮整個選舉時程。

對於吳敦義稱總統明年5月才提名，前立委孫大千今在臉書諷「這不是『司馬昭之心，路人皆知』嗎？」刻意將總統黨內初選延至明年5月舉行，顯然是為特定人選量身打造的遊戲規則。對此，曾銘宗受訪表示「我相信不會」，國民黨提名的相關制度跟方法，相信會有公開透明機制，且必須是各界能夠接受，才能完成相關作業。

林奕華則說，初選提名時程牽涉到總統大選的時間點，若總統立委合併選舉，可能是在2020年1月，建議在時間點上應給予充足時間，讓候選人能充分準備勝選。她也呼籲，國民黨這次雖然贏得大選，再來要贏得民心，仍必須要開大門走大路，所有制度設計包含時間點、初選方式，呼籲黨中央都要以勝選、為台灣人民謀福利、拚未來的角度出發。

藍委李彥秀也說，國民黨以現在地方包圍中央的角色，以及對於未來的整體佈局，任何一項選舉包含總統、立委，都希望提早提名、做更好的佈局，同時希望中選會及早將選舉時程、時間做確認。她進一步說，對於國民黨而言，如何提出一組最好的候選人，包含區域、不分區立委，都是黨內現階段應立即確認及檢討的，及早佈局也能早點與地方縣市首長、地方民意做最好的配合。

不過，李彥秀也坦言，總統5、6月才提名「當然太晚」，每次選舉的提名時間，往往會因運作時間不夠、對基層經營不夠而需要調整，民意需求也會希望及早訂出候選人，及早與區域、不分區立委做最好的搭配及運作，相信都是基層的期待，但無論如何提出一組最好的候選人，是國民黨對於未來經營非常重要的任務。

(中時 )