林右昌喊人民不欠民進黨 盧秀燕讚：少數有反省能力

盧秀燕對民進黨代理黨主席林右昌喊出「人民不欠民進黨」表達讚許。（李依璇攝）

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民進黨代理黨主席林右昌昨受訪時表示，「從今以後，我們自己不要再提民進黨過去對台灣民主的貢獻了」。（李依璇攝）

民進黨代理黨主席林右昌昨受訪時表示「從今以後，我們自己不要再提民進黨過去對台灣民主的貢獻了！」民進黨兩度成為執政黨，人民已經不欠民進黨，民進黨也不應再把過去掛在嘴邊。對此，台中準市長盧秀燕5日表示，「林右昌是民進黨中少數有反省改革能力的，他講這句話，代表真正看到人民投票的意義。」

盧秀燕5日北上參加《雲端最前線》節目錄影會後受訪表示，民進黨敗選後，還有很多人在講一些五四三，沒有解讀人民這次投票的意義，甚至民進黨的選前廣告還在訴諸悲情，「不曉得誰比較悲情，人民才最悲情！」

盧秀燕指出，民進黨不斷在翻幾十年前的舊帳，不斷要人民支持回報，其實政黨輪替已經兩次了，不管哪個政黨，都要正確解讀人民的意義，要往前看，超越意識形態藍綠，為國家經濟發展，這才是最重要的。

不過，針對民進黨代理黨主席林右昌喊話「人民不欠民進黨」，盧秀燕則讚譽有加，「林右昌說這句話，我認為很好，至少他是民進黨中少數有反省、改革能力的」，林右昌看到人民投票的意義，代表他有理解，是一個好的開始，她也祝福民進黨更好。

(中時 )

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