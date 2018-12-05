NBA》3場比賽輸104分 這是傳統勁旅馬刺嗎？

2018年12月05日 15:03 中時電子報 黃邱倫

創下連續21季晉級季後賽、連續18季戰績超過50勝的馬刺，沒想到本季在少了里歐納德之後竟然一蹶不振，最近4場比賽吞下3敗，而且這3敗總輸分高達104分，這是大家熟悉的傳統勁旅「黑衫軍」嗎？

📹| Don with 20 points and 4 3pm in tonight's W pic.twitter.com/t048s8YTP7 — Utah Jazz (@utahjazz) 2018年12月5日

馬刺自從1996-97球季「海軍上將」大衛羅賓生受傷報銷，該季分區墊底之後，1997年獲得選秀狀元鄧肯加盟，從此開始一飛衝天，20年來不但拿下13次分區第一，而且還勇奪5座總冠軍，在帕波維奇總教練的領軍下打造出一支無堅不摧的鐵血兵團。

然而馬刺在鄧肯引退之後開始走下坡，昔日三巨頭鄧肯、帕克與吉諾比利先後老化，如今帕克遠走他鄉，吉諾比利也高掛球鞋退出江湖，至於被視為接班人的里歐納德則因為與球團鬧翻而被交易至東區暴龍，艾卓吉、羅伊和迪羅薩無力扛起重擔，戰績雖然還不到慘不忍睹的階段，但還是讓外界直搖頭。

西區本季廝殺得非常激烈，上賽季前8強球隊目前只有勇士、雷霆和拓荒者還能維持競爭力，就連火箭、馬刺、鵜鶘、灰狼與爵士等隊都中箭落馬。

當中又以馬刺最不堪，11勝13敗西區倒數第二，11月29日在客場89比128遭到灰狼羞辱，兩天後回到主場又被火箭136比105擊潰，今日前往鹽湖城踢館，沒想到卻踢到鐵板，105比139慘敗，最近4場比賽僅拿1勝，這3場敗仗每場都輸超過30分以上，而且都是一節被打爆，毫無懸念的吞下敗仗。

季前不少人認為用里歐納德換來迪羅薩，是馬刺球團的最佳抉擇，可惜事實證明，里歐納德在暴龍如魚得水，而迪羅薩則在勝安東尼水土不服，馬刺的困境恐怕短時間內無解。

(中時電子報)