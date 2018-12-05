影》落跑了！貴婦奈奈夫婦潛逃舊金山 檢方不排除通緝

2018年12月05日 15:02 中時 陳志賢 、影音編輯／ 張沛歆 、影音編輯／

貴婦奈奈夫婦在11月30日早上6點30分，已搭長榮航空班機直飛美國舊金山，檢警已對2人採取境管通報。 (圖／翻攝自貴婦奈奈臉書)

網紅貴婦奈奈（本名蘇陳端）和丈夫黃博健創立的醫美診所「杏立博全」，今年11月30日傳出惡性倒閉後，夫婦2人人間蒸發；北市大安警分局接獲被害人報案後，昨向台北地檢署報請指揮，檢方將2人列為詐欺罪被告；但據了解，檢警發現，2人早在11月30日早上6點30分，已搭長榮航空班機直飛美國舊金山，檢警已對2人採取境管通報，一旦入境會立即拘提，若拒不到案則將發布通緝。

此外，貴婦奈奈的公公、婦產科名醫黃立雄也傳出失聯，黃立雄是在台大醫院雲林分院擔任兼任主治醫師，因黃立雄失聯，台大雲林分院今已將他解聘。據指出，由於黃立雄並無出境的紀錄，目前應還留在台灣。

杏立博全診所傳出惡性倒閉後，貴婦奈奈和丈夫不知去向，貴婦奈奈2日晚間，曾在臉書粉絲團專頁發表道歉聲明，指「我沒有捲款，黃博健也沒有捲款，就我所知，他最後一刻仍在籌錢過票，希望維持公司信用，最後實因人身安全遭受威脅，才不得已放棄」。

被害股東1日向警方報案，指控貴婦奈奈夫妻倆捲款潛逃，涉嫌詐欺；警方獲報後，昨向台北地檢署報請檢察官游明慧指揮偵辦，並簽分詐欺案進行調查。

(中時 )