美國對中國大陸強硬 其實只為了找代罪羔羊

專家認為美國近年來對中國大陸態度十分強硬，其實只是因為美國自身積弊太多無法找到方法解決而尋找代罪羔羊，緩解民眾的焦慮情緒。（圖/達志影像）

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中時電子報

美中貿易戰大家都霧裡看花，美中關係專家紹博特(Benjamin Shobert)分析美國與中國大陸關係；他表示，美國近年來對中國大陸態度十分強硬，其實只是因為美國自身積弊太多無法找到方法解決而尋找代罪羔羊，緩解民眾的焦慮情緒。他表示，「當民眾感到焦慮，政客就會去找替罪羊，例如責備中國，但這其實是在逃避問題。」

紹博特是「責備中國：這可能感覺很爽，但無法修復美國經濟」(Blaming China: It Might Feel Good but it Won't Fix America's Economy)一書的作者，同時也是非盈利機構國家亞洲研究局(National Bureau of Asian Research)高級研究員，他說，「但是美國政府在面對危機時並沒有足夠的勇氣從根本上解決問題，只是採取了修修補補的政策，反而讓美國中產階級愈來愈失望，民眾愈來愈焦慮。」

但反觀中國，卻在過去30年取得巨大成就，經濟發展快速，大大提高民眾生活水平，「這並不意味著中國模式就是一定正確，但是中國取得的成就讓美國人民對自己政治體制的信仰感到挫敗。」

他表示，當今的美國已經不是二戰後那樣的全球霸主，隨著中國的崛起，很多美國人對美國的國際地位也感到迷茫而焦慮，；美國一直以來認為完全自由市場經濟就能帶來繁榮，但中國卻證明了不走美國道路也能繁榮，反而縮小與美國之間的差距，近幾年來展示出的雄心也愈來愈大，這使美國民眾認為政府失能，對美國的未來感到迷茫。」

(中時電子報)

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