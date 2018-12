美國對中國大陸強硬 其實只為了找代罪羔羊

2018年12月05日 15:08 中時電子報 陳舒秦

美中貿易戰大家都霧裡看花,美中關係專家紹博特(Benjamin Shobert)分析美國與中國大陸關係;他表示,美國近年來對中國大陸態度十分強硬,其實只是因為美國自身積弊太多無法找到方法解決而尋找代罪羔羊,緩解民眾的焦慮情緒。他表示,「當民眾感到焦慮,政客就會去找替罪羊,例如責備中國,但這其實是在逃避問題。」

紹博特是「責備中國:這可能感覺很爽,但無法修復美國經濟」(Blaming China: It Might Feel Good but it Won't Fix America's Economy)一書的作者,同時也是非盈利機構國家亞洲研究局(National Bureau of Asian Research)高級研究員,他說,「但是美國政府在面對危機時並沒有足夠的勇氣從根本上解決問題,只是採取了修修補補的政策,反而讓美國中產階級愈來愈失望,民眾愈來愈焦慮。」

但反觀中國,卻在過去30年取得巨大成就,經濟發展快速,大大提高民眾生活水平,「這並不意味著中國模式就是一定正確,但是中國取得的成就讓美國人民對自己政治體制的信仰感到挫敗。」

他表示,當今的美國已經不是二戰後那樣的全球霸主,隨著中國的崛起,很多美國人對美國的國際地位也感到迷茫而焦慮,;美國一直以來認為完全自由市場經濟就能帶來繁榮,但中國卻證明了不走美國道路也能繁榮,反而縮小與美國之間的差距,近幾年來展示出的雄心也愈來愈大,這使美國民眾認為政府失能,對美國的未來感到迷茫。」

