溫度變化大！周四白天回暖 晚上冷空氣報到

2018年12月05日 16:08 中時 廖德修

氣象局表示，明天白天東北風減弱，迎風面降雨減少，北台灣白天氣溫明顯回升，北部及東半部高溫可達26至28℃。不過晚上將有下一波冷空氣報到，水氣多且影響時間較長，北部及東半部地區將轉濕涼，中南部地區早晚氣溫也會下降。

氣象專家吳德榮也在個人專欄指出，明晚至周六有另一波較強冷空氣，天氣溼涼微冷。台北市最低溫可降至17℃，北台灣空曠地區約在15、16℃，雖未及大陸冷氣團的強度，但仍是入冬以來較低的氣溫。

天氣風險公司則說，周四東北風減弱，預期會偏南風，各地回溫轉晴，但要留意周四晚上開始，新的一波北方冷空氣南下。這波冷空氣從極地南下，經過西伯利亞到蒙古，第1波已經影響大陸東岸，第2波在周四、周五會更往南推；大陸北方的降溫大約都超過10度以上，例如北京都已跌到零下。

這波冷空氣越過長江以南，經過台灣海峽時已是強弩之末，威力大幅減弱，不過在大陸東岸卻直接往南衝，與台灣同緯度的福建廣東都降到今年入冬的新低溫；台灣空曠地區低溫可能降到15、16℃，和這兩天相比，降溫會很有感，冬季的衣物可能要拿出來，因為會有冷的感受，但還不到最冷的時候。

從周五到下周一，北部、東半部轉為偏濕冷的天氣型態，也會伴隨著雨勢，屬於典型冬季的降雨類型，中南部可能降到16至25℃，和這幾天的落差頗大。關鍵不在於是否到達冷氣團或寒流，而是溫度的落差明顯，年長者或身體不適者應添加衣物。

(中時 )