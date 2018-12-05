教育局特殊教材製作及教學活動設計比賽

教育局多元適性自編教材，藉此靈活豐富特教教學！(陳世宗翻攝)

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教育局長彭富源出席頒獎活動，鼓勵特教教師在教材製作及教學活動設計的用心與付出。（陳世宗攝）
教育局長彭富源頒獎表揚特教老師，幫助孩子發展潛能、適性揚才，達到因材施教的目標。（陳世宗攝）

「給認真的人掌聲、就是為社會點燈！」台中市政府教育局每兩年辦理1次特殊教育教材製作及教學活動設計比賽，作品分為性別平等教育、特殊需求、語文、數理、高中職綜合及資賦優異等6組。教育局長彭富源說，今年共有110件作品參賽，選出32件獲獎作品，5日頒獎表揚肯定教師們的用心。

教育局指出，為鼓勵特教老師積極自編教材及設計教具，並朝真實生活情境設計教材，除舉辦教材製作比賽外，市府也於105年起招募一群對教材編輯具有興趣與熱情的特教教師，成立了特殊教育教材編輯小組，共同創作編輯特教教材模組，提供特教教師課程教學的方向參考。

資賦優異類組第一名作品，「台灣大道猴「塞」雷-探究新式交通工具結合家鄉環境以解決交通」，得獎者台中國小張老師指出，這次課程計畫是讓學生對社會議題有更多的認識；藉由在地家鄉台灣大道交通問題，拋出議題給學生來思考。

語言組第一名作品：「魔法連線」，得獎者東勢國小吳老師說，這款桌遊啟發自雲林教材編輯團所設計的心情爬爬造，依據現況需求設計成魔法連線，體積小、方便攜帶、具多種玩法；透過桌遊為媒介，啟發學生學習動機，讓教學增添趣味性，更顯多元性及層次感呈現教材的豐富性。

彭富源說，評審委員們對於中市教師參賽作品給予高度評價。教材比賽對於教師在教學上是有所助益的，鼓勵老師們參與現場教材製作，期勉未來作品能夠加強配合時代趨勢，運用科技，結合APP的製作，在教材設計時採多感官學習的方式，利用聲音、影像，增強學生記憶、提升學習效率。

教育局強調，教材教具的使用能讓特教老師靈活適性的教學?具體呈現在學生面前，該局特鼓勵特教老師積極自編教材及設計教具，並朝真實生活情境去設計教材。除每二年會舉辦教材製作比賽，亦於105年起招募一群對教材編輯有興趣又熱情的特教教師，成立了特殊教育教材編輯小組；期能透過多元教材提供特教學生能將學習內容應用於實際生活中，幫助孩子發展潛能、適性揚才，達到因材施教的目標。

(中時 )

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