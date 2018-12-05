核能議題 新北市府：拒絕台電輿論施壓

2018年12月05日 15:35 中時 葉德正

核一廠運轉執照5日到期，台電一再對外表示因新北市不核發水土保持完工證明，將導致核一廠除役期程延誤，新北市農業局長李玟強調，台電截至今今年4月23日，提送13次水土保持計畫變更設計，但對於專家學者對其中四項審查意見一直未予修正，當然無法核發完工證明。

李玟說，台電自20121年起建置核一乾貯場，卻自行變更工項，未依審查委員會核定計畫施工，經新北市政府依法裁罰後，台電才提送水土保持計畫變更設計送審，但台電對審查委員會提出邊坡穩定度、侵蝕範圍、地下水位高度及微型樁評估不夠保守等意見沒有修正，審查委員會要求台電修正後，重新提出審查。

新北市水保審查會審查台電13次水保計畫變更設計，針對審查會意見台電遲未修正完畢，導致水土保持完工證明無法核發，台電卻對外表示新北市府刻意卡關，以輿論施壓，藉此讓新北市府通過其變更設計完工證明。

李玟說，核一廠緊鄰土石流潛勢溪流，去年6月豪大雨已造成核電廠周邊邊坡出現多處坍塌，其中一旁乾華溪上游四到五公里就是土石流潛勢區，為確保水保安全，審查會審慎評估核一乾貯場，提出專業意見。

李玟舉例，委員會認為台電參數過於保守，會影響水保強度，加上台電對於地下水位評估僅5公尺，但現場實際測量有7公尺，水保量體會差到60％，請台電正視專業意見，確實依審查意見修正，請拿出專業說服審查會，而非一再利用放話，重演深澳電廠強渡關山之戲碼。

張其強說，所有問題新北市政府不是現在才提出來，早在幾年前就已提出，不管是核廢料的最終處置場，乾式貯存場的位置、地質條件適不適當，甚至也有專家早就建議，因為民眾對於露天乾式貯存有疑慮，所以，台電應該參考歐洲國家，採取室內乾貯，但很遺憾，這些建議，幾年下來，只能說，台電完全充耳不聞，置之不理，所以，只能說，今天這樣的結果，是台電自己把自己卡住了。

(中時 )